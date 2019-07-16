Fox News: в ремейке «Короля Льва» углядели расизм и сексизм

К 25-летию легендарного мультфильма «Король Лев» студия Disney готовит его ремейк. Как отмечает Fox News, ещё до премьеры у фильма появились противники: доцент одного из колледжей опубликовал в The Washington Post статью, в которой обвинил «Короля Льва» в белом шовинизме, несмотря на полное отсутствие в сюжете персонажей-людей.
Хотите почувствовать себя старыми? Представьте себе, «Король Лев» вышел 25 лет назад! Настолько давно, что Disney делает его ремейк. Новая версия выйдет на следующей неделе и практически гарантированно соберёт миллиард долларов, или не знаю сколько… Но не все этому рады.
Помните, несколько недель назад некоторые критики называли фильм с труднопроизносимым названием «История игрушек — 4» расистским и антигейским за то, как там показаны детские игрушки. А теперь, пытаясь протолкнуть ещё более безумную идею, в The Washington Post пишут, что ремейк «Короля Льва» — фашистский, сексистский и расистский. Даже притом что там вообще нет персонажей-людей.
Джо Конча размышляет и пишет об американских СМИ для газеты The Hill. Сегодня он с нами. Итак, Джо, вам не кажется, что это утончённая пародия и мы на неё клюнули?
ДЖО КОНЧА, репортёр The Hill:Другими словами, не троллят ли нас? Да, на данном этапе у меня складывается такое впечатление.
Вот именно — на данном этапе!
ДЖО КОНЧА:Нет, Такер, я думаю, что те, кто это пишет, серьёзны. Обзор, о котором вы говорили, был в The Washington Post. Там его («Короля Льва». — ИноТВ) приравнивают к фильму про превосходство белых, говорят, что это про фашизм. Это история про львёнка-сына, вот про что!
Девиз The Washington Post: «Демократия гибнет во тьме». Но в данном случае это «Демократия гибнет от умопомешательства». Имеется в виду синдром помешательства на нынешнем президенте. Потому что этот обзор, конечно же, увязан и на Трампа.
Послушайте, мне нравятся цифры, потому что на них хорошо строить аргументацию и они обычно не шалят. В упомянутой вами первой версии фильма от 1994 года — да, я чувствую себя старым — 35 процентов актёров, озвучивавших персонажей, были чернокожими. А в этой версии — 80 процентов, то есть восемь из десяти. Одну из главных ролей озвучивает Бейонсе, которая, кажется, очень активно поддерживала предыдущего президента. Неужели она согласилась бы участвовать в фильме, пропагандирующем фашизм и превосходство белых? Не думаю!
Вы не удивитесь, узнав, что автор этой статьи — доцент кафедры изучения средств массовой информации в каком-то третьесортном колледже. Они, доценты таких кафедр, — настоящая проблема этой страны, не так ли?
ДЖО КОНЧА:Да, определённо, они — проблема. И я рад, что изучал СМИ не в этом колледже. Можете себе представить, скольких детей — будущих мировых репортёров и обозревателей по вопросам СМИ — подвергают идеологической обработке?
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