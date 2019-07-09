Daily Wire: решение Disney сделать русалочку чернокожей американцы встретили равнодушно

После того как компания Disney объявила, что роль Ариэль в новом ремейке «Русалочки» сыграет чернокожая актриса, СМИ заговорили о «расистской» реакции американцев. Однако, по словам ведущего Daily Wire Бена Шапиро, на самом деле решение киностудии мало кого заинтересовало, а настоящая новость в том, что Disney не может создать ничего нового и лишь переделывает старое.
По-видимому, на той неделе, пока меня не было, люди решили, что должна существовать огромная прослойка американцев, которые глубоко, до глубины души огорчены решением Disney выбрать чернокожую актрису на роль Ариэль в новом диснеевском фильме — ремейке «Русалочки».
В первую очередь, для меня вся эта история свидетельствует скорее о том, что у Disney нет новых идей. Что они продолжают делать ремейки всех своих старых фильмов, с точностью до эпизода. Это единственный вывод, который я могу сделать.
Но они решили, что… Все в СМИ решили, что это очень важная тема, что американцы вышли на улицы в знак протеста против того, что Ариэль, которая в мультфильме белая и рыжеволосая, в не мультипликационном фильме будет чернокожей и рыжеволосой.
Ни один известный человек в Twitter этого не комментировал, потому что в действительности никому до этого нет дела. Никто этим всерьёз не озабочен. Может быть, есть такой тип фанатов — девочек-фанаток, потому что это им нравится «Русалочка», — которые хотят, чтобы русалочка выглядела точно так же, как в мультфильме. Что, кстати, не является расизмом. Всё просто: «Я выросла с определённым образом русалочки, и все остальные мультфильмы отражают этот образ». Так?
В новом кинофильме «Мулан» играет актриса, похожая на Мулан из мультфильма. Сказать: «Почему бы персонажу кинофильма не быть похожим на персонажа мультфильма?» — это не расизм. Как бы они ни выглядели. Уж наверняка в будущем ремейке «Принцессы и лягушки» Тиану не сделают белой.
Но, по всей видимости, в Twitter нашлось человека два, которые заявили: «Мы не потерпим чёрную Ариэль!». Нет же! Число людей… Это и есть то, что мы называем выискиванием. Это когда вы пытаетесь найти в Сети кого-нибудь с безумной точкой зрения — с конкретной целью: выдать их за выразителей мнения всех ваших политических противников.
Всем было безразлично! Но в Twitter это всё равно была горячая тема. То есть мы из всего сделаем скандал! Всё будет скандальным, потому что… нам скучно? Мы слишком хорошо живём?
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