Telegraph: для борьбы с расизмом к кембриджским профессорам приставят темнокожих «наставников»

Недавно студентка покинула Кембридж в знак протеста против «всепроникающего расизма», однако на протяжении последнего учебного года администрация активно принимает меры для борьбы с недугом, пишет The Daily Telegraph. Среди целого ряда инициатив в образовательных целях высокопоставленные белые преподаватели и сотрудники администрации получат «наставников» из числа темнокожих, азиатов или нацменьшинств.

Кембриджский университет, который недавно столкнулся с обвинениями в «структурном расизме», решил бороться с проблемой с помощью системы «обратного наставничества», сообщает The Daily Telegraph.

В рамках инициативы к белым преподавателям и сотрудникам администрации университета будут в качестве «наставников» приставляться коллеги из числа темнокожих, азиатов или национальных меньшинств. Таким образом авторы проекта надеются добиться «системных изменений» в Кембридже. И это, как поясняет издание, лишь часть целого ряда мер по борьбе с дискриминацией, которые на протяжении последнего года проводит университетский департамент равноправия и многообразия.

Как напоминает газета, ранее на этой же неделе в знак протеста против «всепроникающего расизма» университет покинула студентка программы PhD Индиана Серисин. Среди нескольких «расистских инцидентов» девушка описала, как во время семинаров нетемнокожий преподаватель английского языка несколько раз «читал вслух слово на букву «н».

Целью системы «обратного наставничества» будет донести до «белых представителей и высокопоставленного руководства проблемы, окружающие структурный расизм», а также продемонстрировать им привилегии для белых и препятствия, с которыми сталкиваются темнокожие, азиаты и нацменьшинства. Общение с «наставниками» поможет их подопечным более свободно чувствовать себя во время обсуждения темы расизма и придаст уверенности в борьбе с ним.

Представитель университета отметил, что на протяжении прошлого учебного года система «обратного наставничества» действовала в тестовом режиме и показала себя весьма успешно. В следующем году Кембридж планирует осуществить инициативу в более широких масштабах.

Помимо системы «наставников», для борьбы с расизмом университет также пытается сделать более гибкой и многообразной учебную программу. Активисты среди студентов, к примеру, предложили добавить в списки для чтения больше темнокожих и азиатских авторов, а также произведения представителей нацменьшинств.

Кроме того, в Кембридже был создан Фонд многообразия (Diversity Fund), который выдаёт гранты студентам и научным сотрудникам, принимающим активное участие в борьбе за расовое равенство. В университете действует новая программа подготовки ответственных кадров, в которую входят занятия по предотвращению расизма. В каждом подразделении Кембриджа появился специалист, с которым можно проконсультироваться по вопросам дискриминации и агрессии.

The Daily Telegraph подчёркивает, что Кембридж не первый университет, в котором действует система «обратного наставничества». В прошлом году в рамках правительственного проекта к высокопоставленным профессорам Бирмингемского университета были приставлены молодые коллеги — представительницы этнических меньшинств, которые должны были помочь им избавиться от бессознательных расистских и сексистских установок.