Daily Telegraph: британский Кембридж обвинили в расизме за слово на букву «н»

Студентка программы PhD Кембриджского университета Индиана Серисин раскритиковала свою теперь уже бывшую альма-матер за «всепроникающий расизм». Как сообщает The Daily Telegraph, в письме с заявлением об уходе из вуза среди прочих «расистских инцидентов» Серисин пожаловалась на то, что на занятии нетемнокожий преподаватель английского языка неоднократно прочёл вслух «слово на букву «н».

Кембриджский университет, история которого насчитывает восемь веков, столкнулся с обвинениями в расизме за то, что во время занятий нетемнокожий преподаватель позволил себе вслух употребить «слово на букву «н», сообщает The Daily Telegraph.

Автором критических высказываний стала 26-летняя студентка программы PhD Индиана Серисин, которая опубликовала в интернете своё заявление об отказе от дальнейшего обучения в престижном университете из-за «структурного расизма», свидетелем которого она стала на занятиях. По словам Серисин, которая по выделенной властями стипендии изучала в Кембридже современных американских деятелей искусства и писателей, она «почувствовала острую нужду» покинуть университет.

Как заявила студентка, в период её обучения было несколько расистских инцидентов. Один из них как раз заключался в том, что во время семинаров преподаватель английского «неоднократно читал вслух слово на букву «н». А когда знакомая Серисин, темнокожая студентка, написала этому преподавателю письмо о том, что испытывает смешанные чувства, когда нетемнокожие педагоги употребляют подобную терминологию, вместо «искренних извинений» он лишь «покровительственно ответил, что та не поняла контекст, в котором использовалось слово».

Спор стал набирать обороты, и всё дошло до того, что группа студентов, в которую входила и Серисин, несколько раз встречалась с деканом факультета английского языка. Также учащимся предложили представить их замечания на большой встрече с преподавательским составом. Правда, как признала Серисин, выступая перед преподавателями, она и её товарищи чувствовали, будто они на суде.

«Казалось, что многие из присутствующих были просто не в состоянии понять разницу между темнокожим писателем, по праву прибегающим к слову на «н», и нетемнокожим преподавателем Кембриджа или студентом, произносящими это слово на занятии, — возмутилась студентка. — Кроме того, мы столкнулись с непринятием идеи о том, что в отношении темнокожих и нетемнокожих преподавателей действуют разные правила, хотя за пределами Кембриджа это довольно широко распространённый принцип, и, по очевидным причинам, его нельзя причислять к двойным стандартам».

Серисин утверждает, что все эти примеры, нехватка темнокожих преподавателей и студентов PhD в университете, а также безрезультатные попытки «деколонизировать» учебную программу помогли ей увидеть царящий в учебном заведении «всепроникающий расизм». Активистка заявила, что, покидая свой курс обучения, она пользуется своим привилегированным положением, в том числе обеспеченным ей и её происхождением. А тех, кто остался в университете, Серисин обвинила в «пособничестве» действующей системе.

Представитель Кембриджского университета заявил, что по решению преподавательского состава конкретных правил, определяющих, какие выражения уместно или неуместно использовать на занятиях, вводить не стали, но при этом лекторы и семинаристы должны принимать во внимание текущую культурную и политическую обстановку. Кембридж всеми силами стремится создать атмосферу, «свободную от расизма, дискриминации, предрассудков и агрессии», заверил представитель вуза.