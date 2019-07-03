Daily Telegraph: британский Кембридж обвинили в расизме за слово на букву «н»
Кембриджский университет, история которого насчитывает восемь веков, столкнулся с обвинениями в расизме за то, что во время занятий нетемнокожий преподаватель позволил себе вслух употребить «слово на букву «н», сообщает The Daily Telegraph.
Автором критических высказываний стала 26-летняя студентка программы PhD Индиана Серисин, которая опубликовала в интернете своё заявление об отказе от дальнейшего обучения в престижном университете из-за «структурного расизма», свидетелем которого она стала на занятиях. По словам Серисин, которая по выделенной властями стипендии изучала в Кембридже современных американских деятелей искусства и писателей, она «почувствовала острую нужду» покинуть университет.
Как заявила студентка, в период её обучения было несколько расистских инцидентов. Один из них как раз заключался в том, что во время семинаров преподаватель английского «неоднократно читал вслух слово на букву «н». А когда знакомая Серисин, темнокожая студентка, написала этому преподавателю письмо о том, что испытывает смешанные чувства, когда нетемнокожие педагоги употребляют подобную терминологию, вместо «искренних извинений» он лишь «покровительственно ответил, что та не поняла контекст, в котором использовалось слово».
Спор стал набирать обороты, и всё дошло до того, что группа студентов, в которую входила и Серисин, несколько раз встречалась с деканом факультета английского языка. Также учащимся предложили представить их замечания на большой встрече с преподавательским составом. Правда, как признала Серисин, выступая перед преподавателями, она и её товарищи чувствовали, будто они на суде.
«Казалось, что многие из присутствующих были просто не в состоянии понять разницу между темнокожим писателем, по праву прибегающим к слову на «н», и нетемнокожим преподавателем Кембриджа или студентом, произносящими это слово на занятии, — возмутилась студентка. — Кроме того, мы столкнулись с непринятием идеи о том, что в отношении темнокожих и нетемнокожих преподавателей действуют разные правила, хотя за пределами Кембриджа это довольно широко распространённый принцип, и, по очевидным причинам, его нельзя причислять к двойным стандартам».
Серисин утверждает, что все эти примеры, нехватка темнокожих преподавателей и студентов PhD в университете, а также безрезультатные попытки «деколонизировать» учебную программу помогли ей увидеть царящий в учебном заведении «всепроникающий расизм». Активистка заявила, что, покидая свой курс обучения, она пользуется своим привилегированным положением, в том числе обеспеченным ей и её происхождением. А тех, кто остался в университете, Серисин обвинила в «пособничестве» действующей системе.
Представитель Кембриджского университета заявил, что по решению преподавательского состава конкретных правил, определяющих, какие выражения уместно или неуместно использовать на занятиях, вводить не стали, но при этом лекторы и семинаристы должны принимать во внимание текущую культурную и политическую обстановку. Кембридж всеми силами стремится создать атмосферу, «свободную от расизма, дискриминации, предрассудков и агрессии», заверил представитель вуза.
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