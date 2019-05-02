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Telegraph: эксперты расследуют связи Кембриджского университета с работорговлей

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В Кембриджском университете решили разобраться со своим «колониальным прошлым». Команда учёных должна будет установить, получало ли учебное заведение прибыль от торговли рабами в Атлантике и насколько активно его академические круги продвигали расистские взгляды с XVIII по начало XX века, сообщает The Daily Telegraph.
Telegraph: эксперты расследуют связи Кембриджского университета с работорговлей
Reuters

Кембриджскому университету, возможно, придётся приносить извинения за «исторический расизм». Его руководство дало ход расследованию, которое призвано пролить свет на связи 800-летнего учебного заведения с работорговлей, пишет The Daily Telegraph.  

В течение двух лет исследователи будут изучать архивы университета, чтобы выяснить, насколько он обогатился за счёт «продажи невольников в Атлантике и других форм насильственного труда времён колониальной эпохи».
 
Эксперты намерены установить, были ли дары департаментам, библиотекам и музеям Кембриджа приобретены благодаря доходам от работорговли. Они также проверят, насколько учёные университета «укрепляли и поощряли расовое мышление XVIII по начало XX века».  
 
Между тем почётный профессор средневековой теологии в Кембриджском университете Джилл Эванс считает, что расследование является «сомнительным» подходом и рискует «напортачить с историей».
 
В обществе царят «антиколониальные настроения», и каждый университет считает своим долгом изучить свои исторические связи с колониализмом. Но о прошлом необходимо судить с позиций, которые были характерны для того времени, убеждена профессор.
 
«Прежде чем брать на себя вину, в первую очередь необходимо понять период, взглянуть на то, что люди того времени думали о своих поступках. Ответственность не переносится из века в век без определённых нюансов», — подчёркивает Эванс.    
 
В последние годы другие британские и американские университеты также пытаются «отречься» от своего имперского прошлого. Так, Лондонский университет королевы Марии без лишней огласки убрал камень, заложенный бельгийским королём Леопольдом II, которого студенты в своих жалобах называли «геноцидным колониалистом». После многомесячных демонстраций и бойкота учащихся Гарвардская школа права сменила свой официальный герб, который отсылал к рабовладельцу XVIII века, обращает внимание The Daily Telegraph.  
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