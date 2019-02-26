Independent: растущая стоимость проживания вынуждает британских студентов играть в азартные игры

За последние годы, более половины студентов британских ВУЗов были так или иначе замешаны в азартные игры — такую статистику приводит The Independent, основываясь на данных Национального союза студентов Британии (NUS). Большинство учащихся вынуждены делать это, потому что государственная финансовая помощь не способна покрыть растущие затраты на проживание. В результате, многие студенты проигрывают и оказываются должниками.

Десятки тысяч английских студентов пытаются прирастить свои кредиты на обучение, используя их для азартных игр, сообщает The Independent, ссылаясь на данные Национального союза студентов Британии (NSU). В результате, многие из них оказываются должниками.

NSU сообщает, что студенты все чаще вынуждены играть в азартные игры, потому что предоставляемая правительством финансовая поддержка не способна покрыть растущие цены на жилье и прочие затраты. Согласно статистическим данным, за последние годы 59% студентов так или иначе были замешаны в азартные игры. Долги некоторых из них, в результате проигрышей, превышали £5000.

Как сообщает издание, азартные игры стали доступнее для молодёжи ввиду технологического прогресса.

«Рост стоимости проживания, безусловно, является проблемой. В большинстве крупных городов арендная плата просто сумасшедшая. Значительная часть кредитов на обучение не покрывает аренды, поэтому необходимо думать о финансовой поддержке, перед тем как заселяться», — приводит The Independent слова студента Бирмингемского университета Джейсона Хеффрона. Как отмечает вице-президент NSU Ева Кроссан Джори, «анекдотично, что многие студенты рассматривают азартные игры как источник финансирования, а не как развлечение. Нужно сосредоточиться на причинах того, почему некоторые студенты считают необходимым пополнять свои средства с помощью азартных игр, что может не только втянуть их в долги, но также вызвать чувство вины, стресс и депрессию».

Издание информирует, что Ассоциация университетов Великобритании призвала правительство предоставить достаточную финансовую помощь наиболее нуждающимся студентам, которая покрыла бы затраты на проживание и обучение.