Independent: растущая стоимость проживания вынуждает британских студентов играть в азартные игры

За последние годы, более половины студентов британских ВУЗов были так или иначе замешаны в азартные игры — такую статистику приводит The Independent, основываясь на данных Национального союза студентов Британии (NUS). Большинство учащихся вынуждены делать это, потому что государственная финансовая помощь не способна покрыть растущие затраты на проживание. В результате, многие студенты проигрывают и оказываются должниками.
Десятки тысяч английских студентов пытаются прирастить свои кредиты на обучение, используя их для азартных игр, сообщает The Independent, ссылаясь на данные Национального союза студентов Британии (NSU). В результате, многие из них оказываются должниками.
NSU сообщает, что студенты все чаще вынуждены играть в азартные игры, потому что предоставляемая правительством финансовая поддержка не способна покрыть растущие цены на жилье и прочие затраты. Согласно статистическим данным, за последние годы 59% студентов так или иначе были замешаны в азартные игры. Долги некоторых из них, в результате проигрышей, превышали £5000.
Как сообщает издание, азартные игры стали доступнее для молодёжи ввиду технологического прогресса.
«Рост стоимости проживания, безусловно, является проблемой. В большинстве крупных городов арендная плата просто сумасшедшая. Значительная часть кредитов на обучение не покрывает аренды, поэтому необходимо думать о финансовой поддержке, перед тем как заселяться», — приводит The Independent слова студента Бирмингемского университета Джейсона Хеффрона. Как отмечает вице-президент NSU Ева Кроссан Джори, «анекдотично, что многие студенты рассматривают азартные игры как источник финансирования, а не как развлечение. Нужно сосредоточиться на причинах того, почему некоторые студенты считают необходимым пополнять свои средства с помощью азартных игр, что может не только втянуть их в долги, но также вызвать чувство вины, стресс и депрессию».
Издание информирует, что Ассоциация университетов Великобритании призвала правительство предоставить достаточную финансовую помощь наиболее нуждающимся студентам, которая покрыла бы затраты на проживание и обучение.
Президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман заявил, что запланированный ранее реванш между британцем Тайсоном Фьюри и чемпионом организации в супертяжёлом весе Деонтеем Уайлдером в ближайшее время не состоится.
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе американец Тайрон Вудли критически отозвался о поединке между обладателем титула организации среди легковесов россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал заявление члена правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Александры Кольцовой о ситуации с выбором кандидата от Украины для участия в конкурсе «Евровидение-2019».
В Астраханской области в рамках учений расчёты оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» проведут боевые пуски. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.
Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» опубликовал в социальной сети фото, на которых показал состояние газона на домашнем стадионе команды «Екатеринбург Арена» в преддверии матча 18-го тура Российской премьер-лиги с петербургским «Зенитом».
Президент России Владимир Путин поручил правительству и Банку России принять меры по снижению процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам до 8% годовых и ниже. Доклад на эту тему должен быть представлен до 15 января 2020 года, а далее — раз в полгода.
Член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Александра Кольцова прокомментировала сложившуюся ситуацию с выбором кандидата от Украины для участия в конкурсе «Евровидение-2019».
Япония выразила протест России в связи с поездкой на Курильские острова спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова. Об этом сообщает РИА Новости.
Следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении сотрудников СБУ и прокуратуры Украины после того, как украинские правоохранительные органы начали расследование в отношении семи российских военнослужащих в связи с инцидентом в Керченском проливе.
Россия работает со всеми странами, которые озабочены перспективой силового решения ситуации в Венесуэле, а также рассчитывает, что приверженные Уставу ООН страны выступят против подходов США в регионах Южной Америки. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.