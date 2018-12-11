Telegraph: белые британцы оказались в меньшинстве в ряде университетов у себя на родине

Несколько университетов Великобритании намерены сосредоточиться на привлечении большего числа белых студентов мужского пола, которые оказались там в меньшинстве, сообщает The Daily Telegraph. Отмечается, что белые британцы стали меньшинством в одном из каждых десяти высших учебных заведений страны.

Ряд британских университетов нацелились на привлечение большего числа белых студентов мужского пола, так как в настоящий момент именно эта группа оказалась там в меньшинстве, пишет The Daily Telegraph.

Эссекский и Астонский университеты стали первыми в Великобритании неэлитными высшими учебными заведениями, которые официально внесли белых мужчин в свои планы по набору студентов. Тем самым их приравняли к темнокожим студентам и девушкам-инженерам. Ранее о желании прибегнуть к подобной мере объявил также и Оксфордский университет.

По данным британского агентства, занимающегося сбором статистических данных в сфере высшего образования, белые британцы представляют собой меньшинство в одном из каждых десяти университетов страны. Тогда как на некоторых программах обучения, таких как фармакология и бизнес, а также на ряде научных курсов более чем семь из каждых десяти студентов принадлежат к тому или иному национальному меньшинству.

Кроме того, в британских университетах увеличивается разрыв по половому признаку — в 23 из 149 университетов количество студенток превалирует над количеством студентов мужского пола.

Директор Института изучения политики в области высшего образования Ник Хиллман отметил, что его удивляет, что данная группа стала целевым показателем в столь незначительном числе университетов страны.

«Проблема настолько очевидна, а мы продолжаем двигаться в обратном направлении. Некоторые люди выступают против этой программы — нам говорили, что неправильно отталкиваться от полового признака», — отметил Хиллман.

The Daily Telegraph отмечает, что среди тех, кто на подобную инициативу отреагировал неоднозначно оказались преподаватели и сотрудники университетов, которые опасаются обвинений в расизме.

Кроме того, согласно исследованию Королевского колледжа Лондона большинству людей не нравится идея проведения целенаправленных мероприятий по привлечению большего числа белых студентов мужского пола.

При этом в отделе по работе со студентами, независимом органе, регулирующем сферу высшего образования в Англии, уже предупредили Эссекский и Астонский университеты о том, что доля темнокожих студентов должна превышать долю белых студентов мужского пола. В противном случае, передаёт The Daily Telegraph, эти учебные заведения будут наказаны.