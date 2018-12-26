Times: британские университеты тратят миллионы на психическое здоровье студентов, но проблема лишь усугубляется

В Великобритании за последние пять лет среди студентов резко вырос спрос на услуги психологической поддержки, пишет The Times. Как отмечает издание, университеты выделяют ежегодно миллионы фунтов на решение подобных проблем, однако ситуация становится лишь хуже.
Университеты Великобритании за последние пять лет потратили миллионы фунтов на то, чтобы удовлетворить потребности всё большего числа студентов, страдающих от проблем с психическим здоровьем, пишет The Times. Некоторые учебные заведения увеличили в два раза финансирование мер, направленных на решение подобных проблем. Однако ВУЗам пришлось признать, что они уже не могут справиться в одиночку.
С 2013 года спрос на услуги психологической поддержки вырос на 45%. Британские университеты в настоящий момент тратят на эти цели 50 млн фунтов в год.
Издание The Times направило запросы в несколько десятков высших учебных заведений и выяснило, что в среднем доля студентов, ищущих поддержки, выросла: раньше таковым был каждый 29-й студент, а теперь — каждый 23-й. А в некоторых университетах за подобной помощью обращается каждый шестой.
Согласно данным за последние пять лет, доля студентов, обращающихся за психологической поддержкой, выросла в 36 из 47 учебных заведений. Особенно высокие показатели зафиксированы в ВУЗах, где изучаются исполнительские искусства.
При этом многие университеты повышают расходы на охрану психического здоровья. Так, например, пять британских учебных заведений ежегодно расходуют на это уже больше одного миллиона фунтов.
Министр образования Великобритании Дамиан Хиндс недавно призвал университеты, которые выражали обеспокоенность по поводу возможных нарушений законов о защите персональных данных, более эффективно использовать контакты, указываемые студентами на случай чрезвычайной ситуации.
Как пишет The Times, ожидается, что в ближайшее время стоимость обучение в ВУЗах может быть уменьшена. И это, как отмечает в статье, может отразиться на студентах, имеющих проблемы с психическим здоровьем, поскольку услуги по психологической поддержки частично покрываются платой за образование.
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