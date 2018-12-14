Fox News: учёные подтвердили, что гаджеты вредны для детского мозга

У детей, проводящих у экрана более семи часов в день, происходят специфические изменения в головном мозге, сообщает Fox News со ссылкой на новое исследование. Как поясняет психотерапевт Том Кёрстинг, речь идёт, в частности, о преждевременном истончении коры больших полушарий. Кроме того, такие дети оказываются плохо приспособлены к решению простейших задач в реальном мире, отмечает врач.

Мы говорим об этом уже не один год, но теперь появились веские научные доказательства того, что IT-индустрия действительно наносит вред нашим детям. На этой неделе новый выпуск 60 Minutes был посвящён исследованию, согласно которому, у детей, пользующихся планшетами, смартфонами и другими экранами более семи часов в день — а таких детей очень много, верьте или не верьте! — структуры мозга развиваются по-другому. Это повреждает их мозг.



Сегодня с нами психотерапевт Том Кёрстинг, он много писал на эту тему. Том, вы, должно быть, рассматриваете этот репортаж как подтверждение вашей правоты?



ТОМ КЁРСТИНГ, психотерапевт: Да, так и есть. Честно говоря, я очень рад, что увидел его…



Да.



ТОМ КЁРСТИНГ: Я столько лет говорил об этом. В своих лекциях, в своей книге. И теперь у нас наконец появились предварительные научные данные, показывающие, что именно делают эти технологии с мозгом.



Так что же они делают?



ТОМ КЁРСТИНГ: Во-первых, участок мозга, который называется корой больших полушарий, верхний слой мозга… Предварительное исследование показало преждевременное истончение этой части мозга. Что несколько пугает, учитывая её важность и функции. Она очень нужна людям для организационной деятельности, планирования и ещё много чего…



Другой компонент, о котором мало говорят, называется нейропластичностью. Это, кстати, величайший прорыв в современной психологии. Термин «пластичность» означает, что мозг, хотя и очень сильный и неподатливый, можно менять и формировать, если помещать (человека. — ИноТВ) в подходящую среду на три или больше часов в день. Нам известно, что среднестатистический ребёнок проводит в мире, который я считаю самым стимулирующим, девять часов в день. И происходит следующее: мозг создаёт новые нейронные связи или реорганизуется для адаптации к кибермиру.



Проблема в том, что мой клинический опыт показывает неприспособленность детей к реальному миру. Им трудно справиться с простейшими житейскими задачами. Тревожность, расстройства, депрессия и так далее.



Да. Всевозможные показатели свидетельствуют о том, что результаты просто ужасающие. С какого именно возраста у детей возникает привыкание?



ТОМ КЁРСТИНГ: Недавнее исследование показало, что есть дети, у которых уже в два года заметны признаки депрессии. Свой первый смартфон дети сейчас получают, в среднем, в 10 лет. Знаете, я ведь читаю лекции. Каждый родитель знает, что это плохо, но это, скажем так… Вы любите термин «стадное мышление», я использую термин «социальный конформизм». Мы склонны делать то, что делают все остальные. Родители, если вы нас слушаете, вы должны делать то, что лучше для вашего ребёнка, а не то, что делают все вокруг вас!



Я всегда задаю вам этот вопрос, и мне бы хотелось, чтобы ваш ответ уложился в 20 секунд. Почему мы так пассивны перед лицом этой проблемы? Если бы двухлетние дети курили, мы бы сказали: «Нет, вам нельзя». Но в данном случае мы просто смотрим, как наше общество рушится. Почему?



ТОМ КЁРСТИНГ: По моему мнению, причина вот в чём. Я всегда говорю о здравом смысле. Совершенно очевидно, что, если все вокруг целый день смотрят в экраны своих гаджетов — подъезжают к светофору и не могут ни минуты потерпеть без гаджета… Совершенно очевидно, что это влияет на их поведение. Почему никто ничего не делает по этому поводу? Потому что мы всегда ищем научных подтверждений. И теперь они у нас есть. А будет ещё больше. И в результате этого мы увидим какие-то перемены, Такер.



Да. Мы так долго ждали, пока исследования подтвердят очевидное. Большое спасибо, Том!



ТОМ КЁРСТИНГ: Вам спасибо.



Дата выхода в эфир 10 декабря 2018 года.