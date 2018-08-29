Fox News: американская IT-индустрия помогает Китаю строить общество тотального контроля

В КНР внедряется система сбора и анализа данных о поведении каждого жителя страны, передаёт Fox News. Как отмечает телеканал, теперь китайские власти смогут поощрять примерных граждан и наказывать «непослушных», ограничивая их права. При этом американские IT-компании охотно помогают Пекину заполучить необходимые технологии, а элита США предпочитает ругать Россию и помалкивать о Китае, констатирует телеведущий Такер Карлсон.

Почти пятая часть населения планеты живёт в Китае. Это около 1,4 миллиарда человек. Для сравнения: в США живёт меньше 0,4 миллиарда. Итак, это очень много. И теперь коммунистическое правительство Китая хочет присвоить каждому отдельно взятому человеку рейтинг!



Китайские чиновники планируют использовать (высокие. — ИноТВ) технологии, чтобы собирать и анализировать данные о людях для новой системы социального кредита. Это позволит государству наказывать и, конечно же, награждать — применять и кнут, и пряник — в зависимости от плохого или хорошего поведения. Разумеется, ключевое значение будет иметь политическое повиновение. По сути, тот же список «непослушных» и «хороших», только без Санта-Клауса!



Что всё это значит? И может ли это сказаться на нас? С нами сегодня Гордон Чан, автор книги «Грядущий крах Китая». Большое спасибо, что пришли, Гордон!



Какая антиутопия! Правительство, способное настолько контролировать поведение столь огромного населения. Трудно поверить, что такое возможно. Станет ли это реальностью?



ГОРДОН ЧАН, автор книги «Грядущий крах Китая»: Определённо, уже стало. В Китае дело обстоит так: людей очень много, и правительство хочет их контролировать. И что же оно делает? Собирает данные. Собирает данные с 600 миллионов установленных там камер. В 2020 году у них будут проверки на дорогах и всё остальное. Это уже внедряется, причём очень быстро. К примеру, некоторых теперь не пускают на самолёты и поезда из-за слишком низкого социального рейтинга.



Раз уж наша правящая элита так внимательно отслеживает нарушения прав человека за рубежом… Нас всегда беспокоит Мьянма и обращение с журналистами в Москве… А это представляется вопиющим нарушением прав человека и гражданина — так почему же самопровозглашённые блюстители морали, верхи нашего общества, никогда ничего не говорят об этом?



ГОРДОН ЧАН: Прекрасный вопрос. Ответ мне неизвестен. Потому что это сейчас крупнейшее в мире нарушение прав человека. А ведь Китай ещё и сажает людей в концентрационные лагеря на северо-западе страны. Один миллион человек! Это преступление против человечности. И об этом тоже не говорят.



Думаю, мы услышим об этом тогда, когда они введут такую систему для иностранцев. Мы знаем, что китайское правительство следит за китайцами в США. Они вступают в контакт с людьми в США. Ситуация будет только усугубляться, пока американское правительство не даст отпор.



А как насчёт IT-компаний? Наших IT-компаний, осуществляющих такой масштабный социальный контроль над нашим собственным обществом. Они выступили с недвусмысленным протестом? Или похоже, что они сочувствуют этой идее?



ГОРДОН ЧАН: Думаю, сочувствуют. Они ведь продали китайцам многие технологии, которые инкорпорированы в эту систему. Конечно же, китайцам удалось улучшить то, что они получили. И всё же им было бы очень далеко до такого совершенства, если бы не компании из Америки и других стран Запада.



А орудия пыток для политзаключённых мы им случайно не поставляем?



ГОРДОН ЧАН: Нет.



Я хочу сказать, есть ли какой-то предел? Может ли компания сделать что-то настолько аморальное, что это вызовет бурю негодования? Сама мысль, что американские IT-компании способствуют этой дряни, просто в голове не укладывается!



ГОРДОН ЧАН: Это действительно в голове не укладывается. А ещё американские компании работают в Синьцзяне — в том самом регионе на северо-западе Китая, где предпринимаются усилия по искоренению ислама. В Синьцзяне у американских компаний большие производства. Их вообще не должно быть в Китае, но то, что они работают там же, где происходят худшие в мире нарушения прав человека… Для этого, как вы отметили, просто не подобрать подходящих слов!



Буду держать это в уме в следующий раз, когда ребята из Google захотят почитать мне нотации о моих моральных недостатках!



Дата выхода в эфир 27 августа 2018 года.