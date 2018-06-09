Fox News: Google отказался ставить искусственный интеллект на службу Пентагону

Google не намерен разрабатывать ПО с элементами искусственного интеллекта для Минобороны США, передаёт Fox News. По мнению телеведущего Стюарта Варни, этические доводы — лишь прикрытие для непатриотичных сотрудников Google. Журналист напоминает, что самим своим существованием IT-гигант обязан Пентагону.

Google не позволит американским вооружённым силам пользоваться его передовыми технологиями. Если точнее, он не позволит использовать свои программные продукты с элементами искусственного интеллекта для создания оружия.



Генеральный директор Сундар Пичаи опубликовал длинное заявление на тему этики: Google не хочет, чтобы его новые технологии имели «вредные побочные эффекты». Погодите-ка! Бывает ли оружие без «вредных побочных эффектов»? Конечно же, нет. Google просто использует этику как предлог, как прикрытие для антипентагоновских настроений тысяч своих сотрудников. Подозреваю, что там также много антитрамповских настроений.



По сути, это значит, что Google не будет помогать защищать Америку. Всё просто. Задумайтесь: американская компания, ставшая очень богатой и могущественной, благодаря телефонам с Android, поисковику Google, YouTube и многому другому, не будет защищать свою родину.



Это не произведёт хорошего впечатления. Майкл Блумберг, который совсем не друг президенту Трампу, назвал решение Google «поражением для национальной безопасности США, патриотизма и усилий по снижению потерь среди гражданского населения во время боевых действий». Последнее относится к использованию беспилотных технологий для нанесения ударов исключительно по военным целям. Google не хочет в этом участвовать!



Вопиющее лицемерие! Напомню: YouTube служил платформой для террористической пропаганды ИГ*! Владелец YouTube — Google! Само существование Google зависит от интернета, который был создан Пентагоном. А теперь они не хотят иметь отношения к вооружённым силам!



В последнее время Google приобрёл очень дурную славу — из-за того, как он использует данные, а также из-за того, что поисковик и телефоны с Android делают его практически монополистом. А теперь он не будет помогать защищать Америку!



Состояние обоих основателей компании — Сергея Брина и Ларри Пейджа — превышает 50 миллиардов долларов. Они должны предстать перед конгрессом и объяснить, почему они не собираются содействовать защите страны, которая наделила их таким огромным богатством и могуществом!



Дата выхода в эфир 08 июня 2018 года.



* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.