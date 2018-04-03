Fox News: новый контракт Пентагона поставит под угрозу безопасность США

Министерство обороны США готовится заключить многомиллиардный контракт, по которому Amazon станет его единственным поставщиком облачных сервисов, передаёт Fox News. По мнению эксперта Мэтта Столлера, такой шаг сделает Пентагон особенно уязвимым для кибератак в случае вооружённого конфликта.

Власть Amazon над информацией теперь настолько велика, что помощь этой компании потребовалась даже американским вооружённым силам. Как ожидается, через несколько недель Министерство обороны запросит контракт на 10 миллиардов долларов, который позволит Amazon стать для вооружённых сил единственным провайдером услуг облачных вычислений. Что всё это значит? Такую историю мы не оставим без внимания!



Сегодня с нами Мэтт Столлер — исследователь центра «Граждане против монополии». Мэтт, это одна из многих историй, которые сегодня остаются незамеченными. И никто не остановится, чтобы сказать: «Что это? И чем это чревато?». Эти вопросы я и задам вам.



МЭТТ СТОЛЛЕР, научный сотрудник Института свободного рынка: Пентагон называет это потенциальной революцией в закупках информационных технологий. А информационные технологии сегодня — в самом сердце всего…



Да.



МЭТТ СТОЛЛЕР: В том числе войны. Итак, Пентагон решает — или может решить — сделать нечто весьма необычное. То есть они больше не будут закупать важнейший ресурс, от которого зависят, в данном случае данные, у множества поставщиков и передадут критический элемент нашей национальной безопасности Джеффу Безосу и Amazon.



Это событие, которое должно вызывать у людей большую обеспокоенность. Потому что у Джеффа Безоса, у Amazon есть отношения с различными организациями по всему миру. А эти организации способны манипулировать и действовать против интересов нашей национальной безопасности, и у них есть для этого мотив.



Но даже если они не станут так делать, даже если Amazon прекрасно справится и мы не будем прибегать к другим, излишним услугам облачных вычислений… В прошлом году — из-за опечатки в центре обработки данных Amazon — множество сайтов перестало работать. Сто пятьдесят тысяч сайтов, в том числе крупные, такие как Pinterest, частично Slack и даже сайт комиссии по ценным бумагам и биржам!



Итак, заключать договор о таком важнейшем ресурсе с одной-единственной компанией очень опасно. Пентагон должен распределить это между многими компаниями, предоставляющими услуги облачных вычислений, чтобы был хоть какой-то излишек и чтобы не зависеть от одного только Джеффа Безоса…



Как вы отметили, это компания, у которой есть не совсем понятные нам отношения с иностранными правительствами. Это кажется безумием! Зачем нам так поступать? Зачем это Пентагону?



МЭТТ СТОЛЛЕР: Знаю, это похоже на сюжет плохого фильма или что-то в этом роде… Я хочу сказать, если вы воюете с Соединёнными Штатами, что вы сделаете первым делом? Лишите Пентагон доступа к его же данным! А это гораздо проще сделать, если вместо множества источников есть всего один провайдер — Amazon Web Services. Это азы стратегии национальной безопасности.



Не уверен, что знаю, о чём думает Пентагон. Полагаю, в Пентагоне много различных центров силы, которые думают об этом. Возможно, они верят, что Amazon… что, передав всё одной компании, они обеспечат наилучшую защиту. Но, конечно, если кто-то сможет проникнуть за этот единственный защитный барьер… Знаете, все яйца оказываются в одной корзине. Есть много аргументов за заключение подобного контракта с одной компанией, но сама идея, наверное, плохая. И она противоречит долгой истории американской национальной безопасности.



В истории этой, да и любой другой страны была хоть одна компания, более могущественная, чем Amazon или Google?



МЭТТ СТОЛЛЕР: Очень хороший вопрос! Думаю, можно вспомнить Standard Oil в 1880-е и 1890-е годы. Но они не могли собирать данные о конкретных людях, манипулировать людьми и отдельными компаниями, как это делают Джефф Безос и Ларри Пейдж. Трудно сказать… Но это что-то ненормальное.



Они могли контролировать вашу энергию, но не ваше сознание. По мне, так это существенное отличие! Мэтт Столлер, спасибо, что обратили на это внимание, большинству не до того. Очень вам признателен.



МЭТТ СТОЛЛЕР: Спасибо, что пригласили.



Дата выхода в эфир 02 апреля 2018 года.