Washington Post Оригинал

Washington Post: SpaceX получил добро на космический интернет

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Федеральная комиссия по связи США выдала компании Илона Маска SpaceX разрешение на запуск в космос 12 тыс. маленьких спутников, которые смогут обеспечить высокоскоростной интернет даже для самых отдалённых уголков Земли, сообщает The Washington Post. Впрочем, в более технологически развитых регионах этот проект также позволит снизить цены на интернет-услуги и будет гарантировать более стабильную связь.
Washington Post: SpaceX получил добро на космический интернет
Reuters

Компания американского бизнесмена Илона Маска SpaceX получила разрешение от властей США на запуск целой сети спутников, которые смогут обеспечить высокоскоростной интернет по всей Земле, сообщает The Washington Post.

Это уже большое достижение для Маска. Глава SpaceX намерен запустить на низкую земную орбиту 12 тыс. маленьких спутников, через которые к интернету получат доступ даже самые отдалённые и только развивающиеся части нашей планеты. Впрочем, как отмечает издание, выгода от такого проекта есть и для более развитых и технологически оснащённых регионов, где традиционно монополию на поставку интернет-соединения контролирует один или пара крупных провайдеров. Конкуренция на рынке поможет сбить цены и повысить качество предоставляемых услуг.

Федеральная комиссия по связи США, выдавшая своё разрешение вечером 29 марта, также отметила, что впервые одобряет спутниковый проект с использованием широкополосных технологий. Как напоминает издание, чтобы протестировать идею, несколько недель назад SpaceX уже отправила в космос пробные спутники Tintin A и Tintin B.

Проект Маска отличается от дорогих и медленных технологий по передаче информации, которые используются сегодня. По сравнению с традиционными спутниками связи, сеть SpaceX будет расположена на более низкой орбите, ближе к Земле, что позволит данным перемещаться быстрее, а также обеспечит более стабильное соединение.

Как отметила президент SpaceX Гвинн Шотвелл, хотя компании предстоит ещё много работы, полученное разрешение — уже важный шаг для создания спутниковой сети следующего поколения. Однако критики опасаются, что столь большое количество спутников повышает риск увеличения объёма космического мусора.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Washington Post США Северная Америка
теги
интернет космос спутник США
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров