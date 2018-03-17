WFB: американские спутники беззащитны перед атаками России или Китая

Американские чиновники и эксперты признают: спутники GPS, которые обеспечивают навигацию для систем от высокоточного оружия до приложений по вызову такси, крайне уязвимы для разного рода атак, пишет The Washington Free Beacon. И наибольшую угрозу, по их словам, представляют собой Россия и Китай, которые всё равно ведут свои разработки противоспутникового оружия.

Система глобального позиционирования, или GPS, обеспечивает работу как оружия точного наведения, так и навигационных систем в автомобилях, и она, по мнению американских чиновников, уязвима для российских и китайских лазеров и ракет, пишет журналист The Washington Free Beacon Билл Герц.

Так, выступая перед конгрессом, министр Военно-воздушных сил США Хизер Уилсон заявила, что её ведомство работает над созданием устойчивых к повреждениям спутников, которые сейчас могут быть уничтожены самыми разными способами: от помех с Земли и кибератак до прямого попадания противоспутникового оружия. Такая атака может произойти как со стороны России, так и из Китая, который подобные испытания уже проводил в 2007 году.

Пока Уилсон говорила об угрозах в космосе, начальник штаба воздушных сил США Дэвид Гольдфейн обосновывал запрос на финансирование этих работ в размере $156,3 млрд на 2019 год.

По словам министра, именно из-за опасности для систем GPS ВВС США и хотят как можно скорее заменить 30 орбитальных спутников на более устойчивые к повреждениям объекты. Эти спутники обеспечивают навигацию для самых разных бесплатных для пользователей систем — от заказа такси до работы банкоматов.

В свою очередь, для защиты ВВС сейчас разрабатывают лазеры и подобные им системы, чтобы иметь «свободу от нападения и свободу для нападения». А чтобы получить превосходство в космосе, американское ведомство наращивает научную и экспериментальную деятельность. Основные угрозы, по словам чиновников, сейчас исходят от России и Китая, которые разрабатывают своё противоспутниковое оружие.

При этом эксперт Роберт Кехлер отмечает, что нужно готовиться не к изолированной войне в космосе, как многие её себе представляют, а к тому, что космическая сфера будет задействована в конфликте наряду с землёй, воздухом, водой и киберсистемами. По его словам, Китай и Россия уже на всех парах создают космическое оружие против США. Так, Китаю оно необходимо, чтобы США не могли проводить военные операции у его границ, а Москва пытается таким образом доминировать над государствами своего региона.

Помешать работе спутников можно, например, при помощи лазера как наземного, так и космического базирования, который способен обеспечить перегрев важнейших систем спутника. Кроме того, в них можно попасть ракетой. А хуже всего — если противник с помощью кибератаки сможет получить контроль над управлением объектом. Первым делом, отмечают эксперты, необходимо сделать так, чтобы нападение на спутник можно было быстро отличить от поломок из-за вспышек на солнце или из-за космического мусора.

Другой эксперт, бывший заместитель помощника главы Пентагона по вопросам космической политики Дуг Ловерро, признал, что США сейчас плохо подготовлены для войны в космосе. А Россия и Китай, по его словам, способны атаковать любой из американских спутников, и США даже не смогут этому противостоять, пишет The Washington Free Beacon.