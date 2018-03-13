Independent: Маск намерен запустить корабль для полётов на Марс в 2019 году

Глава SpaceX Илон Маск пообещал, что первый межпланетный корабль его компании начнёт совершать «короткие полёты» уже в первой половине будущего года. Конечной целью этой миссии должна стать колонизация Марса, пишет The Independent.
Основатель и руководитель SpaceX Илон Маск дал понять, что его компания будет готова запустить первую ракету, предназначенную для полётов на Марс, уже в 2019 году. Об этом американский бизнесмен заявил на ежегодном фестивале технологий SXSW в Остине, штат Техас, пишет The Independent.
«Могувам рассказать, как сейчас обстоят дела. Мы строим первый корабль, межпланетный корабль для полётов на Марс. И я думаю, мы сможем совершать короткие полёты, начиная с первой половины следующего года», — поведал собравшимся Маск.
Вместе с тем глава SpaceX признался, что его ожидания очень часто оказываются слишком завышенными. «Люди говорят мне, что озвученные мною в прошлом сроки были оптимистическими», — добавил он.
В сентябре 2017-го Spacex объявила о планах отправить грузовой корабль на Марс к 2022 году. Конечная цель компании — колонизация Красной планеты, и, по мнению Маска, люди начнут осваивать её уже к 2024 году, отмечает издание.
В прошлом месяце SpaceX провела успешные испытания ракеты Falcon Heavy. Как ожидается, следующий космический аппарат BFR будет мощнее своего предшественника, что позволит ему совершать межпланетные путешествия. Маск надеется, что отправка BFR на Марс вдохновит других, и у ракеты появятся подражатели, утверждает The Independent.
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