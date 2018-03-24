Time: на Землю обрушится китайский «Небесный дворец» — никто не знает куда

Как прогнозируют учёные, в конце марта — начале апреля на Землю должна упасть вышедшая из эксплуатации китайская «космическая лаборатория» «Тяньгун-1». И хотя из-за текущей траектории движения аппарата невозможно предсказать, куда именно он приземлится, эксперты уверяют, что опасаться нечего: шансы попасть под обломки «Тяньгун-1» минимальны.

В конце марта — начале апреля китайская «космическая лаборатория» «Тяньгун-1», что в переводе означает «Небесный дворец», должна сойти с орбиты и упасть обратно на Землю, пишет Time. Только проблема в том, что никто не знает, куда именно.

Для Китая этот аппарат весом более 8,5 тонны является предшественником полноценной космической станции, работа над которой до сих пор активно идёт. После пяти лет эксплуатации в 2016 году связь с «лабораторией» была прекращена — ей на смену отправили «Тяньгун-2».

Как отмечает издание, падение «Тяньгун-1» на Землю отличается от падения другого «космического мусора», который зачастую сгорает в атмосфере и приземляется в океан под контролем учёных. В случае с китайской лабораторией ожидалось, что аппарат упадёт ещё в конце 2017 года. Однако сегодня Европейское космическое агентство называет даты с 20 марта по 6 апреля.

Самое интересное: из-за того что «Тяньгун» «несколько раз» за день облетает Землю, практически невозможно предсказать, где он в конце концов упадёт. Тем не менее компания Aerospace Corporation успокаивает землян: «Наши учёные рассчитали, что вероятность того, что на вас упадут обломки «Тяньгун-1», где-то в один миллион раз меньше, чем шансы выиграть 40 миллионов долларов в лотерею, — даже если вы находитесь в районах «повышенного риска».

Конструктор из Центра исследования траектории движения космического мусора при Aerospace Corporation Уильям Эйлор подчёркивает, что большая часть китайского «Небесного дворца» сгорит в атмосфере — на Землю, по расчётам, может обрушиться максимум 3,6 тонны. Космические объекты такого размера падают на Землю по несколько раз за год, и до сих пор никто не пострадал, кроме одного человека, которого в 1997 году обломок лишь задел за плечо. Наиболее вероятно, что «Тяньгун» упадёт в океан.