Warrior Maven: США понадобилось новое оружие для подавления российской ПВО

Ввиду растущей «российской угрозы» американская армия собирается сделать акцент на разработке оружия, способного вести огонь на больших расстояниях с высокой точностью, пишет Warrior Maven со ссылкой на заявление министра армии США Марка Эспера. Предполагается, что новые ракеты и дальнобойная артиллерия смогут наносить удары противнику и его системам ПВО, прокладывая таким образом путь своей авиации.

США собираются сделать акцент на разработке средств, позволяющих с высокой точностью вести огонь на большие расстояния с целью дать ответ на «российскую угрозу» европейскому континенту. В перечень этих средств входят ракеты, гиперзвуковое оружие и дальнобойная артиллерия, пишет Warrior Maven со ссылкой на слова американского армейского чиновника.

Во время обсуждения перспектив модернизации американских Вооружённых сил министр армии США Марк Эспер заявил, что разработки подобного вооружения станут «приоритетом номер один» для его ведомства.

По мнению армейских чиновников, наращивание Россией военного потенциала представляет «угрозу» для США и НАТО в Европе, особенно учитывая «агрессивную» позицию Москвы и её арсенал высокоточных баллистических ракет малого, среднего и дальнего радиуса действия.

«Например, военный госпиталь США и НАТО в немецком Ландштуле (неподалёку от франко-германской границы. — ИноТВ) попадает в радиус поражения российских средств», — заметил министр.

Предполагается, что США разработают целую серию средств, подходящих под описание Эспера. В их список входят высокоточная ракета дальнего радиуса действия, гиперзвуковое оружие и дальнобойные артиллерийские орудия новой конструкции.

Американская армия рассматривает возможность создания дальнобойного артиллерийского орудия, созданного с использованием новых сплавов, с удлинённым стволом и которое будет оснащаться снарядами с прямоточным ракетным двигателем, что в совокупности позволит точно поражать цели на большой дистанции.

Причиной для начала таких разработок стали как применение Россией дронов, высокоточного оружия и средств радиоэлектронной борьбы, так и «нарушения» Москвой договора РСМД, которые привели к тому, что министр обороны США Джеймс Мэттис заявил о необходимости создания нового ядерного оружия малой мощности.

По данным Ассоциации по контролю над вооружениями, Россия на данный момент обладает ракетами малой, средней и большей дальности, которые являются важной переменной «уравнения угроз» для США.

Однако опасными эти средства делает даже не их радиус действия, а наличие у России новых датчиков, а также технологий обнаружения и наведения, которые позволяют достичь куда большей точности в поражении подвижных целей.

В этом контексте Эспер подчеркнул важность достижения превосходства армии США в плане дальнобойности.

«Мы считаем, что по ряду причин мы должны обеспечить превосходство в дальности в стрельбе с закрытых позиций не только в интересах сухопутных сил, но и в целях поддержки других родов войск», — отметил он.

Предполагается, что программа разработки высокоточных средств поражения дальнего радиуса (LRPF) будет осуществлена к 2027 году. Эта программа строится на технологии наведения следующего поколения, благодаря которой станет возможным поражение целей на расстоянии 500 км.

LRPF нацелена на создание первого в своём роде высокомобильного ракетного комплекса, способного точно поражать бункеры, вертолётные площадки, системы ПВО и места сосредоточения войск противника на многократно большей дистанции.

Подобные системы, как считают многие эксперты, будут иметь большое значение в случае войны с таким противником, как Россия, так как она обладает одной из самых развитых систем ПВО в мире. Это обстоятельство может осложнить США быстрый захват превосходства в воздухе, необходимого для нанесения авиаударов. Поэтому вполне вероятно, что LRPF может дать командирам американской армии важную в стратегическом плане возможность наносить удары без входа в зону поражения средств противника. В частности, такое преимущество может быть использовано для уничтожения систем ПВО.

«Именно поэтому высокоточные средства поражения большого радиуса действия — приоритет номер один для армии. Например, в случае если мне понадобится подавить ПВО противника с помощью дальнобойной артиллерии, у меня будут для этого средства… Если я могу подавить вражескую ПВО — будь то орудия, ракеты, радары и так далее, — то я проложу путь ВВС, чтобы они смогли заняться своим обычным делом — делом, которое у них хорошо получается», — объяснил министр.