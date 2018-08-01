Times: Китай решил внедрить в дипломатию искусственный интеллект

Китайский МИД тестирует прототипы систем искусственного интеллекта для разработки внешнеполитической стратегии страны. Очевидно, Пекин, как и многие другие влиятельные страны, уверен, что лидерство в новой сфере станет ключевым фактором. Однако, в отличие от Америки, у Китая есть целая национальная стратегия, посвящённая искусственному интеллекту.

Китай вдохновился последними достижениями в сфере разработки искусственного интеллекта, который эксперты научили играть в сложные настольные игры, и решил применить новые технологии в дипломатии, пишет The Times.

Как сообщается, МИД КНР тестирует ряд прототипов систем искусственного интеллекта в оценивании рисков инвестиций в различные проекты за рубежом — к примеру, перевороты и терроризм. Одна из систем является плодом деятельности экспертов Китайской академии наук: сканируя огромные объёмы информации, от бесед на вечеринках для дипломатов до спутниковых снимков, программа стремится выдать потенциальные стратегии.

«Передовые технологии, включая и те, в которых задействуются большие данные и искусственный интеллект, вносят глубокие изменения в то, как люди работают и живут. С каждым днём эти достижения всё чаще применяются во многих индустриях и секторах», — прокомментировал МИД разработки академиков.

По мнению издания, китайская инициатива свидетельствует о том, что искусственный интеллект может сыграть решающую роль в соперничестве великих держав. Как заявлял Владимир Путин, страна, которая лучше всех освоит эту сферу, сможет стать «властелином мира».

Но хотя политики во многих странах уверены, что, подобно открытию двигателя внутреннего сгорания, освоение искусственного интеллекта способно изменить мир, в отличие от Поднебесной, например, у США нет чёткой национальной стратегии по развитию новой технологии. Причина в столь разных подходах отчасти кроется в отличиях «между американской демократией и более автократичным китайским режимом». По мнению аналитиков, которые опасаются, что такими темпами Китай возьмёт верх в освоении искусственного интеллекта, учёным Поднебесной проще собирать необходимую информацию для испытаний, ведь власти очень жёстко контролируют интернет. Председатель Си Цзиньпин объявил, что Китай собирается стать главным центром инноваций в сфере искусственного интеллекта к 2030 году.