Эксперт CGTN: Россия делает ставку на искусственный интеллект и криптовалюты

Несмотря на западные санкции, в российском IT-секторе сегодня сосредоточен огромный потенциал — как человеческий, так и финансовый, заявил эксперт Шон Стайн Смит в комментарии CGTN. Москва предпринимает активные меры, чтобы предотвратить утечку талантливых специалистов за границу, и на будущее делает упор на перспективных направлениях: искусственном интеллекте, блокчейне и криптовалютах.

Несмотря на инициативы, направленные на развитие технологической индустрии, Россия столкнулась с критикой за попытки подмять под себя интернет и IT-компании. В прошлом месяце Москва заблокировала одно из самых популярных приложений для обмена сообщениями и ведения блогов Telegram. Это решение вызвало протесты.

Более подробно о сфере информационных технологий в России нам расскажет Шон Стайн Смит, доцент Городского университета Нью-Йорка. Спасибо за участие в нашей программе.

ШОН СТАЙН СМИТ, доцент Городского университета Нью-Йорка: Спасибо, что пригласили.

Давайте сначала поговорим о том, как Россия инвестирует в собственные высокие технологии или в свою версию Кремниевой долины. С какими нуждами или целями это связано?

ШОН СТАЙН СМИТ: Конечно. Основная цель заключается в том, чтобы, собственно, вложить побольше средств в талантливых IT-специалистов России, которые работают в сфере высоких технологий и в самой стране, и за рубежом. На мой взгляд, многие часто недооценивают, как много россиян и российских компаний вовлечены в работу с искусственным интеллектом, блокчейном и криптовалютами.

Здесь, как мне кажется, есть весьма заметный пример, оставшийся без должного внимания: Россия запустила собственный «План на 2025»*, главными направлениями в котором выступают как раз искусственный интеллект и криптовалюты. Поэтому я считаю, что вся эта инициатива создать свой, доморощенный IT-сектор должна восполнить существующую потребность.

Возникает ощущение, что для президента Путина инвестиции в технологический сектор становятся приоритетным направлением. А как это соотносится с планами по диверсификации российской экономики в целом? Как в них вписывается IT-индустрия?

ШОН СТАЙН СМИТ: Здесь сначала я бы хотел отметить, что всё-таки определённые преобразования должны быть осуществлены. Российская экономика до сих пор ещё очень сильно зависит от нефти и углеводородов. При всём при этом IT-сектор очень важен, туда идут огромные инвестиции, в плане денежных и человеческих ресурсов. И он вообще-то весьма быстро растёт.

Для тех, кто не слишком хорошо разбирается в этой теме, расскажите нам, пожалуйста, о каких-нибудь самых известных российских IT-компаниях и их работе.

ШОН СТАЙН СМИТ: На сегодня существует множество компаний, работающих и непосредственно в России, и за её пределами, в сфере высоких технологий. Но от других компаний в Китае или здесь, в США, их отличает очень важная вещь: самые успешные предприятия этой индустрии в Китае и в России либо управляются практически на государственном уровне, либо имеют на этом уровне партнёров. Это своеобразный сплав частных и государственных интересов.

В каких же условиях эти стартапы пытаются получить финансирование и занять свою долю рынка у более крупных и авторитетных компаний, особенно на фоне западных санкций?

ШОН СТАЙН СМИТ: Это да. Сегодня любой разговор о России будет неполным, если мы не затронем этот вопрос. И, конечно, он в свою очередь существует как на политическом уровне, так и на уровне экономическом. Но, несмотря на это, здесь, в США, в Европе, в Китае, за пределами России есть множество вполне нормально работающих компаний и в плане их сотрудников, и в плане финансирования.

Мы наблюдали, что в условиях санкций некоторые россияне уезжают из страны, возможно, в поисках более благоприятной обстановки, в которой они могут начать свой бизнес. Расскажите, какие шаги предпринимает Россия, чтобы удержать своих талантливых специалистов? И в особенности, в чём заключается их идея касательно сибирского бизнес-инкубатора?

ШОН СТАЙН СМИТ: Так. Вообще сама идея таких инкубаторов и им подобных заключается в том, чтобы помочь предпринимателям. Этому сейчас уделяется большое внимание, поскольку лучший способ освоить информацию и завладеть рынками — осуществить это собственными силами. Так что главная суть подобных начинаний — предоставить предпринимателям доступ к финансированию, доступ к другим людям, заинтересованным в данных темах, но при этом сделать это без излишнего шума и давления.

В СМИ много писали о том, что российский суд одобрил блокировку мессенджера Telegram. Стоит ли ожидать подобных проблем с другими приложениями, не желающими предоставлять свои ключи шифрования?

ШОН СТАЙН СМИТ: Да. Это большая проблема во всей сфере блокчейна, криптовалют — сейчас, по сути, идут переговоры между компаниями, работающими над созданием этих платформ, и правительствами, желающими получить доступ к информации. Это актуальная проблема и здесь, в США, и в Китае, и в Европе, и в России — везде. Переговоры ещё идут, и нам лишь предстоит узнать, чем они закончатся.

У нас ещё есть 20 секунд, очень кратко: ваше мнение о развитии криптовалют и блокчейна. С какой динамикой всё это происходит в России?

ШОН СТАЙН СМИТ: В эту сферу там сейчас вливается огромное количество ресурсов — как денежных, так и людских.

Спасибо. С нами был Шон Стайн Смит из Городского университета Нью-Йорка.

Дата выхода в эфир 08 мая 2018 года.

* Эксперт имеет в виду принятый в 2015 году стратегический план Пекина «Сделано в Китае — 2025», который предусматривает активное развитие технологического сектора (прим. ИноТВ).