ABC: Венесуэла способна помочь России обойти санкции по примеру Ирана

Россия может последовать примеру Ирана и обойти западные санкции при помощи Венесуэлы, полагает испанская газета ABC. Введение новой венесуэльской виртуальной валюты Petro облегчает проведение «непрозрачных финансовых операций» и позволяет преодолеть ограничения, которые были наложены на деятельность некоторых российских компаний и банков в рамках международных санкций, поясняется в статье.
Венесуэла вполне в состоянии помочь России обойти западные санкции, как она в своё время помогла сделать это Ирану, пишет ABC. Практически одновременно с заявлением Министерства юстиции США о задержании иранского бизнесмена за «вывод капиталов через Венесуэлу», осуществлявшийся во время правления Уго Чавеса в нарушение международных санкций, действовавших тогда в отношении Ирана, в СМИ появились публикации о том, что Москва «заинтересована» в выпуске новой венесуэльской криптовалюты Petro. По мнению экспертов, это поможет России проводить финансовые операции, на которые наложены ограничения в рамках международных санкций, говорится в статье.
В частности, в статье журнала Time сообщалось, что «российские бизнесмены» выступили советниками действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро при вводе криптовалюты Petro. Эта валюта была создана венесуэльским режимом для поиска финансирования в обход санкций, наложенных в прошлом году Вашингтоном на приобретение долговых ценных бумаг Венесуэлы и её нефтяной госкорпорации PDVSA. Однако позднее администрация Трампа распространила этот запрет для американских граждан также на операции с Petro. В статье также говорилось со ссылкой на «российские источники», что президент Путин «заинтересован» в использовании бума криптовалют в мире (в частности, Petro), чтобы подорвать гегемонию доллара в международных транзакциях на фоне западных санкций, ограничивающих финансовые действия некоторых российских компаний и банков.
В последние годы Россия заметно увеличила финансовую помощь Венесуэле, отмечает АВС. В том числе для этого используются нефтяные соглашения, которые вдвойне выгодны для Москвы, поскольку способствуют лучшему международному позиционированию российской энергетики и «увеличивают зависимость Венесуэлы от России». Такое укрепление отношений способствует активизации движения капиталов и «открывает двери» для совершения непрозрачных финансовых операций в обход международных санкций, говорится в статье.
Именно это делал и Иран, который до соглашения 2015 года испытывал сильное международное давление, которое поддерживалось резолюциями ООН и было призвано помешать этой стране развивать свой ядерный потенциал, сообщает АВС. Однако тесная дружба между президентами Уго Чавесом и Махмудом Ахмадинежадом помогла создать целую сеть компаний, чтобы помочь Тегерану преодолеть препятствия на пути получения иностранной валюты и совершения операций в долларах, отмечает автор. В частности, для этого использовалось соглашение с иранскими строительными компаниями, нанятыми Венесуэлой для возведения тысяч единиц жилья, что позволило выплатить Ирану деньги в обход санкций.
Недавно Министерство юстиции США возбудило дело против одного из иранских бизнесменов, замешанных в подобных операциях, напоминает АВС. Али Садр Хашеми Нежад, арестованный в штате Вирджиния в марте 2018 года, обвиняется в том, что он перевёл $115 млн из Венесуэлы в Иран через США. Семья Садра контролирует иранскую компанию Stratus Group, которая получила контракт на строительство 7 тысяч домов в Венесуэле на общую сумм около $476 млн. Прокуратура округа Манхэттен начала следствие по этому делу ещё в 2013 году, однако позднее оно было приостановлено из-за стремления администрации Обамы стимулировать переговоры с Ираном по сдерживанию его ядерной программы, отмечается в статье. И тот факт, что следствие по этому делу возобновилось, показывает, что администрация Трампа в ближайшее время может отменить ядерное соглашение, достигнутое с Ираном в июле 2015 года, предполагает автор.
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