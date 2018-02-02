CBS: Тиллерсон заговорил о «смене режима» в Венесуэле — слишком пророссийский

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон назвал «тревожным» усиление влияния России в Латинской Америке, упрекнув в дестабилизации региона также Китай и Венесуэлу, сообщает CBS News. Кроме того, Тиллерсон заявил, что США хотели бы увидеть смену «коррумпированного и враждебного» режима Николаса Мадуро, который пользуется поддержкой России.

В первую годовщину на посту госсекретаря США Рекс Тиллерсон отправился в свою альма-матер — Техасский университет, где выступил перед студентами с речью на тему развития отношений США со странами Латинской Америки, передаёт CBS News.

«Это был очень занятой, бурный год», — приводит издание слова Тиллерсона.

Посвятив лишь небольшую часть своего выступления первому году нахождения у власти Дональда Трампа и отбиваясь от критики в адрес президента, Тиллерсон поспешил вспомнить свой первый визит в Перу после землетрясения, а затем перешёл к обсуждению того, что, по его мнению, дестабилизирует Латинскую Америку.

Прежде всего госсекретарь США отметил хаотичное руководство в Венесуэле. По мнению автора статьи, в то время как Венесуэла балансирует на грани экономического краха, а Николас Мадуро стремится к переизбранию на выборах, которые пройдут в ближайшие несколько месяцев, Тиллерсон в своём выступлении поддержал смену режима в стране, хотя не призывал к ней прямо, отмечает CBS.

Как пишет издание, Тиллерсон предупредил об угрозе Латинской Америке со стороны «хищнических» сил, таких как Россия и Китай. Он назвал усиливающееся влияние России в регионе «тревожным» и отметил, что страна продолжает продавать оружие режимам, которые не разделяют демократические ценности. Кроме того, по его словам, Мадуро, которого регулярно упрекают в пренебрежении Конституцией и отказе от проведения свободных и справедливых выборов, является одним из лидеров, который пользуется поддержкой России.

«Коррумпированный и враждебный режим Николаса Мадуро в Венесуэле цепляется за ложную мечту и устаревшее видение региона, которые уже подвели граждан», — приводит CBS News слова Тиллерсона, который также упрекнул лидера страны в отказе от американской медицинской поддержки.

Отвечая на вопрос одного из студентов, Тиллерсон заявил, что США стремятся к мирной смене режима в Венесуэле и что Мадуро мог бы покинуть страну и обратиться к Кубе за убежищем. «Если ситуация для него накалится, я уверен, что у него есть друзья на Кубе; они могут предложить ему хорошее имение на пляже, и он будет хорошо жить там», — заявил госсекретарь США.

Что касается активности Китая в регионе, Тиллерсон отметил, что страна является крупнейшим торговым партнёром для таких государств региона, как Чили, Аргентина, Бразилия и Перу, но предупредил, что за инвестиции из Китая приходится платить высокую цену — непосильный долг и игнорирование проблем в области прав человека.

Госсекретарь не обошёл вниманием и три основных направления взаимодействия США с регионом: экономический рост, безопасность и демократическое управление. Однако издание отмечает, что на фоне напряжённых в настоящий момент отношений между США и Мексикой цель Тиллерсона — продвигать «более глубокие отношения» со страной — будет тяжело реализуемой.

Издание подкрепляет данное утверждение, приводя в пример переговоры по Североамериканской зоне свободной торговле (НАФТА), которые, по словам союзников США в западном полушарии, затягиваются из-за внешней политики, проводимой Трампом. Ранее в этом году посол Мексики в США сообщил CBS News, что шансы НАФТА на выживание составляют 50 на 50. На встрече, которая состоялась в Канаде в начале этого года, торговый представитель США Роберт Лайтхайзер сказал, что был достигнут «некоторый прогресс» по НАФТА, однако призвал Мексику и Канаду копать глубже для осуществления ряда «крупных прорывов».

В своём выступлении Тиллерсон признал, что переговоры по НАФТА были «непростыми», но заявил, что их целью является укрепление экономической ситуации в Северной Америке, отметив, что как техасец понимает важность НАФТА с точки зрения количества рабочих мест и доходов в штате. По данным Министерства торговли США, с момента создания НАФТА в 1993 году Техас увеличил экспорт в Мексику и Канаду до $16 млрд.

На этой неделе Тиллерсон совершит визиты в Мексику, Аргентину, Колумбию и Ямайку, где обсудит с коллегами отношения этих государств с США и важность демократических институтов, передаёт CBS News.