CBS News: США обвинили Россию, Китай и Иран в «экономическом шпионаже» в киберпространстве

Разведсообщество США выпустило доклад, в котором Россия, Китай и Иран обозначены как «три наиболее враждебных иностранных субъекта, которые занимаются экономическим шпионажем и кражей коммерческих тайн американский компаний и корпораций», сообщает CBS News. Как отмечает издание, новые технологии, такие как искусственный интеллект и «Интернет вещей», могут создавать новые уязвимости, к которым американское сообщество по кибербезопасности не готово.

Разведсообщество США выпустило доклад, в котором Россия, Китай и Иран обозначены как «три наиболее враждебных иностранных субъекта, которые занимаются экономическим шпионажем и кражей коммерческих тайн американский компаний и корпораций», сообщает CBS News.

«Мы считаем, что Китай, Россия и Иран продолжат агрессивно и умело собирать конфиденциальную информацию и технологии из экономической сферы США, в частности в киберпространстве, — говорится в докладе. — Эти страны почти определённо продолжат применять значительные ресурсы и широкий спектр тактик для того, чтобы заполучить интеллектуальную собственность и частную информацию».

Как пишет издание, в Национальном центре контрразведки и безопасности США заявили, что новые технологии, такие как искусственный интеллект и «Интернет вещей», могут создавать новые уязвимости, к которым американское сообщество по кибербезопасности не готово.

«Несмотря на достижения в области кибербезопасности, кибершпионаж продолжает предлагать источникам угроз относительно недорогой и высокодоходный способ получения широкого спектра интеллектуальной собственности», — говорится в докладе.

Как и в предыдущие годы, в докладе отмечается, что некоторые страны с «более тесными связями с США» также участвуют в кибершпионаже, пытаясь получить американские технологии, однако сами страны не называются.

Хотя Россия, Китай и Иран давно известны разведслужбам и правоохранительными органам США как страны, занимающиеся кражей информации и шпионажем, в последние недели публичные предупреждения об их деятельности начали поступать всё чаще, отмечает CBS News.