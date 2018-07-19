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CNBC: Цукерберг подтвердил «российское вмешательство» через Facebook

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что у его компании есть абсолютно чёткие доказательства попыток России повлиять на ход предвыборной кампании в США, используя социальные сети для формирования общественного мнения. По словам Цукерберга, эксперты Facebook неоднократно замечали это ещё до выборов и регулярно передавали соответствующую информацию в ФБР, сообщает CNBC.
CNBC: Цукерберг подтвердил «российское вмешательство» через Facebook
Reuters

Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг заявил в интервью, что нет никаких причин не верить обвинениям американских спецслужб в отношении России из-за её попыток оказать влияние на президентские выборы в США, передаёт CNBC. Так Цукерберг прокомментировал противоречивые заявления президента Трампа относительно «российского вмешательства», сделанные после встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки.

В беседе с корреспондентом Recode Цукерберг также подчеркнул, что эксперты и руководство Facebook неоднократно обсуждали «просчитанную кампанию по дезинформации», которую осуществляли в социальных сетях «российские агенты». Не далее как на прошлой неделе Роберт Мюллер, возглавляющий в США комиссию по расследованию соответствующего дела, обвинил 12 российских граждан во вмешательстве в американские выборы, напоминает CNBC.

По словам Цукерберга, сотрудникам Facebook приходилось неоднократно сталкиваться с конкретными и чёткими свидетельствами того, что «русские действительно пытались повлиять на выборы» в США. «Это совершенно реальные вещи. Никто это не выдумал», — заверил Цукерберг в ходе интервью.

Позднее президент Трамп пояснил свои предыдущие заявления относительно «российского вмешательства» и сказал, что он просто «оговорился» во время пресс-конференции, а вовсе не собирался опровергать обвинения и выводы спецслужб. В то же время американский президент допустил, что хакерством могли заниматься «и другие», а не только русские, сообщает CNBC.

Однако Цукерберг заявил, что они смогли не только полностью «проследить» за деятельностью «связанных с Кремлём» интернет-подразделений в том, что касается «вмешательства» в США, но и выявить их попытки «манипулировать» информацией и повлиять на общественную культуру даже в самой России. «То, что мы обнаружили через наши системы, это по сути то же самое, что и ИРА*. Все люди, которые этим управляют, одинаковы», — подчеркнул глава Facebook.

*Ирландская республиканская армия (ИРА) — ирландская военизированная группировка, целью которой является достижение полной самостоятельности Северной Ирландии от Соединённого Королевства, в том числе и прекращение военной оккупации Северной Ирландии (прим. ИноТВ). 

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CNBC США Северная Америка
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