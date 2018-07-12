Guardian: Facebook причислил 65 тысяч россиян к «интересующимся госизменой»

Автоматические алгоритмы Facebook записали 65 тыс. россиян в категорию тех, кто интересуется темой госизмен, сообщает The Guardian. Как отмечает издание, хотя соцсеть и не делится этими данными напрямую, у третьих лиц есть возможность вычислить таких пользователей, а значит, они рискуют стать жертвами репрессий.

Алгоритмы Facebook автоматически отнесли 65 тыс. россиян к категории «интересующихся госизменой», сообщает The Guardian. По мнению издания, это могло поставить этих людей под угрозу, исходящую от российского государства.



Социальная сеть собирает информацию о своих пользователях, о том, чем они интересуются. Хотя она и не предоставляет эти сведения сторонним лицам, те могут легко их узнать при определённых действиях. Например, рекламодатель может запустить рекламную кампанию для тех, кто живёт в России и интересуется темой госизмен, а затем регистрировать IP-адреса тех пользователей, которые кликнут на ссылку, рассказывает издание.



Такой инструмент может заинтересовать режимы, которые используют интернет в репрессивных целях, приводит издание мнение Метте Скак из Орхусского университета. По её словам, в России официально интернет не подвергается цензуре. Но подобные методы дают властям возможность систематически следить за людьми, которые отмечены как потенциальные предатели.



В Facebook уверяют, что в случае с госизменой речь шла исключительно об исторических прецедентах. И после критики журналистов там и вовсе убрали эту категорию из интересов. В своём заявлении руководители Facebook отметили, что существующие алгоритмы сбора данных предназначены для того, чтобы люди видели полезную для себя и актуальную рекламу. По их словам, от этого лучше и рекламодателям, и самим пользователям. Если Facebook замечает какое-либо неправомерное использование информации о пользователях, он принимает меры вплоть до обращения в правоохранительные органы.



При этом ранее стало известно, что Facebook давал привилегированный доступ российскому сервису Mail.Ru. По словам представителей соцсети, никаких свидетельств нарушения правил использования информации со стороны российского разработчика там не заметили.



Алгоритмы по выяснению интересов пользователя — главный аспект рекламного механизма Facebook. Однако хотя пользователям соцсети предоставляется масса прав по контролю доступа к информации, которую они размещают, исключить себя из категоризации Facebook пользователь не может. Если по закону особо закрытая информация вроде сексуальной ориентации, религии и политических интересов подвергается специальной защите, то сведения, которые производит сам Facebook, вроде того что пользователь, например, интересуется исламом, под такую защиту не попадают, пишет The Guardian.