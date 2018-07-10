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Вести: Facebook начал блокировать украинцев за атаку на страницу FIFA

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Украинские пользователи Facebook начали жаловаться на то, что администрация социальной сети начала блокировать аккаунты некоторых людей. Как передают «Вести», по мнению пользователей, это происходит из-за того, что украинцы массово заходят на страницу FIFA, ставят в разделе «Отзывы» единицу и пишут в комментарии «Слава Украине!»
Вести: Facebook начал блокировать украинцев за атаку на страницу FIFA
Reuters
Украинские пользователи Facebook начали жаловаться на то, что администрация социальной сети начала блокировать аккаунты некоторых людей. Как пишут «Вести», по мнению пользователей, это происходит из-за активной поддержки украинского флешмоба, согласно которому, надо зайти на страницу FIFA, поставить в разделе «Отзывы» единицу и написать в комментарии «Слава Украине!»
 
«У меня такая штука случилась только что, надо было подтвердить подлинность аккаунта», — пишет один пользователь.
 
«Только что ФБ попросил изменить пароль, потому что, возможно, мой аккаунт был взломан, потому что какая-то иррелевантная (по мнению ФБ) для моего аккаунта деятельность», — сообщает другой.
 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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