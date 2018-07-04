Verge: в Google заверили, что не рассекречивают переписку пользователей

Корпорации Google пришлось отвечать на обвинения в том, что она давала разработчикам сторонних приложений доступ к переписке пользователей Gmail. Как сообщает The Verge, там заверили, что все приложения сначала проходят тщательную проверку, а также посоветовали самим пользователям проявлять внимательность и следить за тем, кому и какие разрешения они выдают.
Американская корпорация Google отрицает, что сторонние компании получали доступ к письмам пользователей почтового сервиса Gmail, сообщает The Verge. Ранее издание The Wall Street Journal опубликовало статью, где утверждалось, что разработчики сторонних приложений имели возможность читать и анализировать переписку пользователей почтового сервиса компании.
Как пояснили в Google, прежде чем стороннее приложение допускают к работе с письмами пользователей Gmail, его неоднократно проверяют и в автоматическом, и в ручном режиме, оценивают его политику приватности, тестируют.
Кроме того, как отмечает автор статьи, в Google не предоставили никаких особенных данных о функционировании этой сферы, но посоветовали пользователям следить за тем, какие разрешения они выдают своим приложениям, использовать инструменты безопасности Google, которые показывают, какие устройства подключены к аккаунту пользователя и какие приложения имеют доступ к его почтовому ящику.
Хотя Google ни в чём преступном не уличили, на эту сферу сейчас обращается особое внимание после скандала с Facebook и Cambridge Analytica, когда оказалось, что социальная сеть годами давала третьим сторонам доступ к данным пользователей. Из-за этого в прошлом году в Google пообещали, что не будут изучать содержание переписки своих пользователей с рекламными целями даже в автоматическом режиме, напоминает The Verge.
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