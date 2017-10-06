Verge: RT представляет первое в истории панорамное видео выхода в открытый космос Российские космонавты запечатлели при помощи панорамной камеры свой выход в открытый космос, и телеканал RT в рамках своего проекта Spacewalk 360 представил первое в истории видео в формате 360 градусов, снятое за бортом МКС. Это действительно захватывающее зрелище, пишет The Verge. Запись позволяет не только рассмотреть Землю из космоса и каждую деталь на МКС, но и увидеть процесс запуска наноспутников. 6 октября 2017 Verge

Verge: американская сеть Best Buy сняла с продажи антивирусы Касперского Американская сеть розничной торговли электроникой Best Buy решила убрать с полок продукцию «Лаборатории Касперского», сообщает The Verge. В компании объясняют этот шаг опасениями американских политиков, что на Касперского слишком большое влияние оказывает российское правительство. Сам российский разработчик антивирусов отвергает подозрения и утверждает, что оказался в гуще международной геополитической битвы. 10 сентября 2017 Verge

Verge: разоблачения Facebook о «российской политической рекламе» не заслуживают доверия Американская социальная сеть Facebook заявила об обнаружении «тысяч рекламных страниц», купленных «российской фабрикой троллей» для оказания влияния на президентские выборы в США, пишет The Verge. Однако ряд серьёзных нарушений Facebook в работе с информацией и отказ раскрыть подробности «политической рекламы» не вызывают особого доверия к соцсети, отмечает издание. 9 сентября 2017 Verge

Verge: разработчиков Apple ненадолго «переселили» в Санкт-Петербург На сайте разработчиков Apple произошёл «глюк», в результате которого на пару часов в аккаунтах сотрудников компании отображался, по всей видимости, один и тот же российский адрес, сообщает The Verge. Эта проблема была быстро устранена, а служба поддержки заверила разработчиков, что ни о каком взломе речи не идёт, отмечается в статье. 7 сентября 2017 Verge

Verge: NASA бронирует для своих астронавтов новые места на «Союзах» NASA выкупает два дополнительных места на российских «Союзах» для отправки американских астронавтов на МКС, сообщает The Verge. Ранее космическое агентство США сделало ставку на частные компании SpaceX и Boeing, однако у них возникли задержки, из-за которых полёты с людьми на борту не могут состояться раньше 2019 года. 2 марта 2017 Verge

Verge: Россия ответила голливудским «Людям Икс» медведем с пулеметом В России сняли первый масштабный фильм о супергероях, который станет своеобразным ответом успешным американским блокбастерам вроде «Людей Икс», пишет The Verge. «Защитники» Сарика Андреасяна прежде всего апеллируют к российским ценностям и истории: советские супергерои, среди которых – впечатляющий медведь с пулеметом, борются со злом даже после распада СССР. 16 апреля 2016 Verge

Маккейн: Глупо просить американских налогоплательщиков помогать ВПК России Республиканец Джон Маккейн собирается внести на рассмотрение сената законопроект, который запретит использование российских ракетных двигателей РД-180 в американской армии. По мнению Маккейна, США не должны «зависеть от режима Владимира Путина для гарантированного доступа в космос». Кроме того, по его словам, «просто глупо просить американских налогоплательщиков субсидировать российский ВПК». 28 января 2016 Verge

Verge: Видеосервис Netflix будет вещать по всей России, но не в Крыму Американский онлайн-кинотеатр Netflix объявил о запуске вещания на территории России, передает Verge. При этом в сообщении компании отмечается, что сервис не будет доступен в Крыму, так как этот регион находится под санкциями США. 7 января 2016 Verge

Павел Дуров не выдал украинскую оппозицию ФСБ Основатель «ВКонтакте» Павел Дуров утверждает, что его отказ выдать ФСБ личные данные организаторов групп «Евромайдана» стоил ему доли компании, пишет американское издание The Verge. Однако, по его словам, он ни о чем не жалеет. «У меня осталось нечто более важное – чистая совесть и идеалы, которые я готов защищать», - написал Дуров. 17 апреля 2014 Verge