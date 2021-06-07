Verge: «мечта всей жизни» — глава Amazon Джефф Безос отправится с братом в космос на собственном корабле

Основатель Amazon Джефф Безос объявил о том, что 20 июля он отправится в космос на корабле New Shepard, созданном его компанией Blue Origin, пишет The Verge. По словам бизнесмена, он таким образом намерен воплотить в жизнь мечту всей своей жизни. Вместе с ним в полёте примут участие его брат Марк, а также победитель онлайн-аукциона, имя которого станет известно 12 июня.
Основатель Amazon Джефф Безос объявил о том, что 20 июля он вместе со своим братом отправится в космос на корабле New Shepard, созданном его компанией Blue Origin, сообщает The Verge.
В видео, опубликованном в Instagram, Безос заявил о том, что всю жизнь мечтал о таком полёте.
«Когда видишь Землю из космоса, меняешься сам. Это меняет твоё отношение к планете, к человечеству. У нас одна Земля. Я хочу совершить этот полёт, поскольку я всю свою жизнь хотел это сделать. Это приключение. Для меня это важное событие», — отметил бизнесмен.
Как напоминает издание, компания Blue Origin ещё в мае сообщила о том, что именно на 20 июля она запланировала свой первый пилотируемый полёт на ракете New Shepard.
Помимо Джеффа и Марка Безосов, на корабле полетит ещё один человек — победитель текущего онлайн-аукциона, который завершится 12 июня. В настоящее время самая высокая ставка в нём составляет $2, 8 млн.
«Вроде дорого, но забудьте об опыте полёта в космос: у победителя ведь также будет 10 минут, чтобы пообщаться с самым богатым человеком на Земле», — пишет The Verge.
Как уточняет издание, ракета New Shepard после запуска с Земли должна будет достичь линии Кармана на высоте 100 километров над уровнем моря, после этого капсула отсоединится от ракеты-носителя, позволив тем самым участникам полёта увидеть кривизну Земли и ощутить невесомость.
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