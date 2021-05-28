Euronews: российская съёмочная группа приступает к тренировкам перед отправкой на МКС

Актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко, которые осенью полетят на МКС для съёмок фильма «Вызов», начали готовиться к экспедиции. Как передаёт Euronews, кинематографистам пока подобрали одежду и схему работы, и, судя по графику, трудиться им придётся много и тяжело.
Актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко, которым осенью предстоит лететь на МКС чирбы снимать часть эпизодов фильма «Вызов», начали готовиться к экспедиции.
Интенсивные тренировки для обоих кинематографистов стартуют в будущий вторник. Пока обоим кинематографистам подобрали одежду и схему работы. Судя по графику, трудиться придётся много и тяжело. Исполнительница главной роли не теряет присутствия духа.
ЮЛИЯ ПЕРЕСИЛЬД, актриса: Для всех сейчас ситуация необычная, потому что такой короткой подготовки ещё не было никогда, ни для космонавтов, ни для туристов, в том числе. Поэтому мы немножко экспресс-методом идём, двигаемся. Нам уже выдали учебники, это вот такая вот стопка.
На МКС Пересильд и Шипенко по плану должны полететь 5 октября вместе с другим участником экспедиции — космонавтом Антоном Шкаплеровым. Актриса и режиссёр проведут на станции 12 дней и вернутся на Землю на корабле Союз вместе с космонавтом Олегом Новицким.
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