SCMP: «полезнее презервативов» — сериал о родительской доле отбил у китайцев желание заводить детей

Китайские интернет-пользователи активно обсуждают новый телесериал «Маленькая дилемма», посвящённый проблемам воспитания детей, сообщает South China Morning Post. Как отмечает издание, на фоне и без того падающего уровня рождаемости в стране многие комментаторы признаются, что сериал стал «волшебным средством контрацепции» и отбил у них желание заводить детей.

Популярный китайский телесериал Xiao She De («Маленькая дилемма»), посвящённый проблемам воспитания детей, получил звание «волшебного средства контрацепции» среди интернет-пользователей из Поднебесной, сообщает South China Morning Post.

По данным газеты, картина повествует о двух городских семьях среднего достатка, которым в процессе воспитания детей нередко приходится сталкиваться с непростыми выборами. Сериал, который выходит на местных телеканалах и стриминговых платформах с апреля, вошёл в тройку самых просматриваемых программ и спровоцировал оживлённые обсуждения в соцсетях.

«Этот сериал — самое волшебное средство контрацепции этого года. Полезнее презервативов», — заявил один из комментаторов на платформе Weibo. «После просмотра я не хочу ни жениться, ни заводить детей», — признался другой китайский интернет-пользователь. Ещё один комментатор пустился в рассуждения относительно непростой судьбы, доставшейся современным детям: «Дети сегодня ужасно устают! Им приходится начинать учиться уже в материнской утробе. Если у меня будет ребёнок, я хочу, чтобы он просто был счастлив и здоров. С другой стороны, если так подумать, хочу, чтобы и оценки у него были хорошие. Значит, ему нужно много времени посвящать учёбе. Так что уж лучше не заводите детей. Нет детей — нет проблем».

Как объясняет издание, в сериале описана реальная дилемма, с которой сталкиваются многие родители в КНР, когда дело касается образования их детей: заставлять ли ребёнка учиться с малых лет, жертвуя играми и развлечениями ради будущего, или позволить малышам расти спокойно и счастливо.

Один из главных героев картины — 11-летний мальчик по имени Янь Цзыю. Он лучший ученик в классе, потому что мама с детского сада водит его на многочисленные дополнительные занятия. Но когда Янь переходит в пятый класс и перед ним встаёт перспектива поступить в престижную среднюю школу, мама набирает ему ещё больше репетиторов и запрещает играть в футбол — его единственное увлечение. В итоге мальчик перестаёт заниматься, начинает получать плохие оценки и сталкивается с психологическими проблемами. Он уверен, что мама любит его только за хорошие оценки.

Другой персонаж сериала — Ся Хуаньхуань, одноклассница Яня. Её родители, напротив, не следили строго за успеваемостью дочери и давали ей возможность развлекаться в свободное время. Но когда выяснилось, что оценки у девочки хуже всех в классе, её мама поспешила заполнить выходные и каникулы ребёнка дополнительными занятиями. Это помогло Ся исправить оценки, но испортило отношения с родителями.

«Какие же бедные дети! Сочувствую Цзыю и Хуаньхуань», — посетовал один из комментаторов.

По словам South China Morning Post, помимо проблем воспитания детей, в сериале также поднимается актуальная для многих китайцев средних лет тема ухода за пожилыми родителями. В одном из эпизодов отцу Хуаньхуань приходится брать отпуск, чтобы ухаживать за своей матерью, получившей серьёзные травмы при падении. Разумеется, на работе вынужденное отсутствие сотрудника вызвало недовольство начальства.

Газета обращает внимание, что трансляция сериала пришлась на период, когда в стране и без того продолжает падать уровень рождаемости. По статистике Министерства общественной безопасности КНР, в прошлом году в стране родилось 10 млн детей — существенно меньше по сравнению с 14,65 млн в 2019 году и 16,04 млн 10 лет назад.



В 2016 году Китай отменил строгую политику «одна семья — один ребёнок» и позволил всем парам заводить по двое детей. Вот только желания больше рожать у китайцев не стало. Многие признаются, что боятся заводить детей из-за высоких цен на жильё и воспитание ребёнка, а также большой нагрузки на работе. «Мне кажется, что «Маленькую дилемму» не стоит показывать. Она способствует повышению уровня родительской тревожности. Пары будут ещё сильнее бояться заводить детей», — написал один из комментаторов.