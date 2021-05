Hill: кадры решают всё — Китай побеждает США в войне за таланты, предупреждают политологи

На пути к технологическому превосходству над США Китай ставит на кадры: Пекин развернул настоящую охоту за «жэньцао» — или китайцами, получившими хорошее образование на Западе, полагают американские политологи Брэдли Тэйер и Ляньчао Хань. Как пишут аналитики в своей статье для The Hill, если Вашингтон не начнёт противодействовать усилиям КНР по «переманиванию» талантов, он может в научно-техническом плане вновь оказаться в положении отстающего.

С целью перегнать США в научно-техническом отношении Китай, пользуясь «открытостью и академической свободой Америки», переманивает к себе исследователей, получивших западное образование, пишут на страницах The Hill американские политологи Брэдли Тэйер и Ляньчао Хань. Как подчёркивают аналитики, хотя «печально известная» государственная программа Китая по набору специалистов «Тысяча талантов» была свёрнута, в Сенате США недавно сообщили, что Пекин продолжает реализовывать масштабную стратегию по привлечению ценных кадров, в рамках функционирует более 200 разных рекрутинговых планов. По мнению Тэйера и Ханя, это серьёзная угроза для США, и в Вашингтоне к ней должны относиться соответствующим образом.

Китайская стратегия по «краже западных талантов» появилась на свет вскоре после основания КНР, и её реализация до сих пор шла весьма успешно — многие учёные, участвовавшие в китайских программах разработки ядерного и термоядерного оружия, а также запуске первого китайского спутника, на самом деле были китайцами, которые когда-то покинули страну, а затем туда вернулись, подчёркивают авторы материала. Как отмечают политологи, в 1999 году, когда китайские власти вручили 23 специалистам, внёсшим важнейший вклад в «расширение смертоносного арсенала» страны, особые медали «Две бомбы — один спутник», 18 из лауреатов оказались учёными, получившими образование на Западе, причём большинство из них — в США.

Успехи на поприще переманивания учёных лишь сильнее укрепили веру Компартии Китая в то, что «когда нужно победить в войне, ключевым фактором победы становятся кадры», продолжают Тэйер и Хань. Как пишут политологи, особенно в Поднебесной ценятся как раз талантливые китайцы, получившие западное образование — или, как их называют по-китайски, «жэньцай». Такие специалисты превратились для Китая в стратегический актив, и лидер страны Си Цзиньпин ещё в 2014 году сделал одним из приоритетных направлений своей политики привлечение «жэньцай» в китайские проекты, о чём он неоднократно упоминал в своих публичных выступлениях, подчёркивают аналитики.

«В 2017 году он сообщил Компартии: «Талантливые люди являются для Китая в рамках достижения им национального возрождения, а затем успешного соперничества с другими странами являются стратегическим ресурсом». Си потребовал, чтобы партия собрала ему лучшие умы со всего света, дабы он мог задействовать их для воплощения своей «китайской мечты». При этом он подчеркнул, что все такие таланты должны быть подконтрольны Компартии. В результате Организационный отдел ЦК КПК, получив дополнительные полномочия, сегодня стал главным ведомством по реализации программ для привлечения талантов за рубежом», — поясняют авторы.

Как полагают Тэйер и Хань, ярким примером подобных инициатив выступает программа HOME («Домой»), название которой расшифровывается как Help Our Motherland Through Elite Intellectual Resources from Overseas («Поможем Родине элитными интеллектуальными ресурсами из-за рубежа»). Программа, предполагающая в первую очередь набор специалистов китайского происхождения, была развёрнута Китайской ассоциацией по науке и технике (CAST) при поддержке Организационного отдела ЦК КПК в сотрудничестве с 35 зарубежными научно-техническими организациями, пишут авторы. CAST, которая контролируется Секретариатом ЦК КПК и по существу является не ассоциацией, а лишь органом партии, насчитывает в общей сложности 4,3 млн членов, что позволяет Компартии активно претворять свои планы по привлечению кадров по всему миру.

Точные данные о программе HOME не являются достоянием общественности, и оценить её сложно — однако сами её масштабы (к примеру, тот факт, что, по словам её руководителей, благодаря ей Китай привлёк 796 научно-технических коллективов и 2880 специалистов) говорят о том, что она представляет серьёзную опасность для Америки в кадровом плане, предупреждают авторы. Даже нынешний глава CAST Вань Ган — инженер-конструктор автомобилей, получивший образование в Германии, которого успешно переманили из Audi в Поднебесную для разработки электромобилей, отмечают Тэйер и Хань.

Программа HOME направлена прежде всего на специалистов китайского происхождения просто потому, что многие такие люди — это высокообразованные профессионалы, работающие в научно-технической сфере, пишут политологи. По китайским оценкам, в 2019 году в США проживало около 5,5 млн китайцев, и больше половины из них работали в менеджменте различных технических компаний; между тем, в четырёх ведущих академиях из Национальных академий наук, инженерного дела, медицины и гуманитарных наук США насчитывается более 320 членов китайского происхождения, в секторе высоких технологий работают более 200 тыс. китайских выпускников 39 американских ВУЗов (многие из которых до этого получили высшее образование в Китае), а в восьми университетах престижной «Лиги плюща» преподают более 320 профессоров китайского происхождения, перечисляют авторы.

Американскому правительству следует составить более эфеективную стратегию для противодействия «войне за жэньцай», которую начал Китай — ведь пока Поднебесная, судя по всему, одерживает верх, а если она добьётся окончательной победы, то КНР получит технологии, необходимые ей для достижения «гегемонии», а США впервые за семь десятилетий окажется в техническом плане в положении отстающего, подытоживают авторы.