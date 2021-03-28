Daily Mail: Джонсон пообещал вместе с другими странами G7 бороться с экономической экспансией Китая

Британский премьер Борис Джонсон пообещал бороться с экономическим экспансионизмом Китая путём создания конкурента китайскому проекту «Один пояс — один путь», сообщает Daily Mail.



Джонсон обратился к пяти депутатам и членам палаты лордов, пострадавшим от санкций Пекина, в том числе к бывшему лидеру Консервативной партии Йену Дункану Смиту. Он заявил им, что планирует вложить в эту инициативу «сотни миллионов фунтов стерлингов», причём будет действовать сообща с другими странами «Большой семёрки».



В общении с парламентариями Джонсон отметил: «Китай скупает огромные куски мира и вгоняет в долги африканские страны. Нам нужно дать развивающемуся миру выбор между их системой и нашей».



Как напоминает издание, «Один пояс — один путь» — это глобальная стратегия развития инфраструктуры, принятая правительством Китая в 2013 году для осуществления инвестиций почти в 70 стран и международных организаций.



Между тем ветеран американской дипломатии Генри Киссинджер заявил, что США должны будут достичь взаимопонимания с Китаем по поводу нового глобального порядка для обеспечения стабильности, иначе мир в будущем столкнётся с серьёзной неразрешённой напряжённостью.



97-летний Киссинджер сказал это, выступая по Zoom на мероприятии Chatham House в Лондоне



«Если мы не придём к взаимопониманию с Китаем, тогда мы окажемся в ситуации, подобной той, что была в Европе перед Первой мировой войной, когда постоянно возникали конфликты, которые решались незамедлительно, но в какой-то момент один из них вышел из-под контроля. Сейчас это несоизмеримо опаснее, чем было тогда», — подчеркнул он.