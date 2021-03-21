DT: Джонсон намерен продлить «драконовский» Закон о коронавирусе на полгода

Желание премьер-министра Бориса Джонсона продлить действие Закона о коронавирусе до конца сентября грозит расколом британского правительства, сообщает The Daily Telegraph. Как отмечает издание, недовольство вызывает тот факт, что в рамках закона полиция и другие официальные лица получают полномочия задерживать британцев с подозрением на COVID-19.

Внутри Консервативной партии Великобритании назревает раскол на фоне планов премьер-министра Бориса Джонсона предоставить полиции «наиболее драконовские полномочия по задержанию в современной британской правовой истории» на шесть месяцев, сообщает The Daily Telegraph.

Ожидается, что в четверг Джонсон намерен настаивать на продлении до конца сентября действия законодательства о коронавирусе, предоставляющего полномочия по закрытию портов, запрету протестов и «задержанию» граждан с подозрением на COVID-19. Как отмечает издание, ранее предполагалось, что все ограничения на контакты между людьми будут сняты 21 июня.

Как стало известно The Daily Telegraph, члены кабинета министров расколоты относительно того, действие каких ограничительных мер по сдерживанию распространения коронавируса должно быть продлено. В правительстве опасаются того, что ограничения, продлённые без необходимости на то, вызовут недовольство членов парламента и британской общественности.

Год назад министр здравоохранения Мэтт Хэнкок убедил членов парламента проголосовать законопроект о коронавирусе, подчеркнув, что прописанные в нём меры будут действовать лишь столько, сколько потребуется для реагирования на кризис. При этом в Великобритании опасаются, что продление его действия не ограничится шестью месяцами.

По словам председателя Covid Recovery Group Марка Харпера, закон содержит «одни из наиболее драконовских полномочий по задержанию в современной британской правовой истории, предоставляя полиции и другим официальным лицам полномочия задерживать нас, потенциально на неопределенный срок».

«Сохранение большинства временных положений Закона о коронавирусе до октября не соответствует этому обещанию и вызовет опасения, что ограничения будут вновь введены осенью», — приводит издание слова Харпера.

Как напоминает The Daily Telegraph, в субботу в центре Лондона тысячи британцев приняли участие в акции протеста против карантинных мер. Протест, проведённый в преддверии годовщины введения первого национального карантина в Великобритании 23 марта, привёл к беспорядкам и столкновениям с полицией. В результате было задержано по меньшей мере 36 человек.