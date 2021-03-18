Le Monde: глобальные притязания Великобритании маскируют шок от брексита

Представленная Борисом Джонсоном стратегия внешней политики и безопасности стала попыткой наполнить брексит конкретным содержанием и вернуть Великобритании амбиции мировой державы, пишет Le Monde. Как отмечает издание, новая доктрина Соединённого королевства строится вокруг укрепления связей с Азией и США и демонстративного отстранения от Европы. Газета видит в этом возвращении к притязаниям планетарного масштаба желание британского премьера убежать от проблем, с которыми столкнулась страна после выхода из ЕС.

Разрыв с собственным континентом при выходе из Евросоюза предполагает для Великобритании изобретение для себя нового места в мире, пишет Le Monde в редакционной статье. При этом, на взгляд издания, «центральный замысел брексита, проданный британским избирателям под громким слоганом Global Britain, никогда не имел внятного содержания». Во вторник 16 марта, представив свой «Обзор стратегии безопасности, обороны и внешней политики», призванный определить направления деятельности правительства на ближайшие десять лет, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон попытался наполнить брексит этим содержанием, полагает газета.

Спустя более 50 лет после решения Великобритании об объединении с Европой и отказа от стремления быть державой планетарного масштаба Борис Джонсон, похоже, решил вернуться в прошлое, замечает издание. По словам авторов статьи, представленный документ почти не уделяет внимания отношениям Соединённого Королевства с европейскими соседями, продвигает идею дипломатического и военного «сдвига» в сторону Индо-Тихоокеанской зоны и утверждает британское стремление «снова в одиночку играть роль в мировой политике».

Так, определяя Китай как государственную угрозу Соединённому Королевству, Лондон одновременно желает активизировать свои торговые отношения с Пекином. Джонсон также подчёркивает огромный экономический потенциал, который представляет собой расширяющаяся зона между Индией, Японией, Китаем и Австралией. Стремясь укрепить статус Великобритании как ядерной державы и союзника США, премьер-министр, помимо прочего, объявил, что страна получит 80 новых ядерных боеголовок, доводя свой арсенал до 260 боеголовок.

Хотя Великобритания как член Совета Безопасности ООН и важный член НАТО, разумеется, вольна свободно выбирать свою внешнюю политику, европейцы могут только удивляться, видя, как «сосед демонстративно поворачивается к вам спиной, чтобы взять на вооружение неясную и рискованную стратегию одиночки, в которой имперская ностальгия соседствует со стратегической ловкостью, а планетарные притязания используются для маскировки экономического шока от брексита», пишет Le Monde.

Борис Джонсон выступает в качестве защитника международных отношений, основанных на праве, однако это не мешает ему объявлять об укреплении своего ядерного арсенала, рискуя нарушить подписанный Лондоном договор о нераспространении. Кроме того, одновременно с поисками новых союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе он стремится оттолкнуть тех, кого он постоянно называет своими «европейскими друзьями», сетует издание.

Как напоминает газета, за день до заявлений британского премьер-министра касательно внешнеполитической стратегии его страны Европейский союз направил ему предупреждение о нарушении ирландского протокола, содержащегося в соглашении по брекситу. Сопротивляясь контролю за прибытием товаров в Северную Ирландию, Борис Джонсон, «считающий себя чемпионом по соблюдению закона», отказывается от собственной подписи и использует в собственных целях нестабильность обстановки в Ирландии, подчёркивает Le Monde. Таким образом, сделка по брекситу была нарушена менее чем через три месяца после её заключения, а «разрыв между соседями, естественными партнёрами и, по сути, друзьями превратился в поле противостояния, выхода из которого не видит никто». Трудно в этих условиях увидеть «в планетарных заявлениях» Джонсона что-то кроме тревожной попытки сбежать от проблем, делает вывод Le Monde.