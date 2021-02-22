Guardian: пытаясь укрепить связи с Пекином, Джонсон признался в любви к Китаю

На фоне попыток Великобритании укрепить экономические и торговые связи с Китаем, британский премьер Борис Джонсон объявил себя «ярым синофилом» и заявил о своём решительном настрое улучшить отношения с Китаем, невзирая на возникающие время от времени политические трудности, пишет The Guardian.

Эти слова, как отмечается в статье, прозвучали на Даунинг-стрит в ходе недавнего круглого стола с китайским бизнесом. В нём приняли участие представители нескольких компаний из КНР, таких как Swire Group и Tenacity.



По мнению издания, заявление Джонсона, скорее всего, вызовет негодование у заднескамеечников — рядовых депутатов от Консервативной партии, которые хотят, чтобы правительство избрало более жёсткий подход к нарушениям прав человека со стороны Пекина, в том числе к «предполагаемому геноциду мусульман-уйгуров в китайской провинции Синьцзян».



Джонсон также дал понять, что хочет возобновления официальных торговых переговоров между двумя странами. Так, например, он восстановил работу двух форумов: ежегодного Финансово-экономического диалога и Совместной китайско-британской торгово-экономической комиссии (Jetco).



Работа обеих площадок была ранее приостановлена в ответ на подавление Китаем гражданских прав в бывшей британской колонии Гонконг, указывается в статье.



Из заявлений Джонсона за круглым столом, как считает The Guardian, можно сделать вывод, что он готов подписать с Пекином новые инвестиционные соглашения и договорённости о доступе на рынок.



В британском правительстве существует напряжённость по вопросу о том, каковым после брексита должен быть баланс в отношениях с Китаем, ведь Лондон, с одной стороны, стремится найти замену для европейских рынков, а с другой — пытается позиционировать себя в мире в качестве силы добра, отстаивающей права человека.



При этом некоторые утверждают, что Великобритания может бросить вызов Пекину, не вступая в торговую и дипломатическую войну наподобие той, что разразилась между Китаем и Австралией, говорится в статье.