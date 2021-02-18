Independent: однопартийцы призвали Джонсона вернуться за стол переговоров с ЕС ради безопасности британцев

Британская общественная организация CEF, возглавляемая видными фигурами Консервативной партии Великобритании, призвала премьер-министра страны Бориса Джонсона пересмотреть ряд положений соглашения с ЕС о брексите, касающихся борьбы с преступностью, сообщает The Independent. Как пишет издание, из составленного по запросу CEF доклада следует, что британские правоохранители по условиям нынешнего соглашения утратили доступ к важнейшим базам данных европейских коллег.

Возглавляемая «тяжеловесами» Консервативной партии Великобритании Дэвидом Лидингтоном и Домиником Гривом общественная организация «Европейский форум консерваторов» (CEF) заявила, что Великобритания должна как можно скорее возобновить переговоры с ЕС о восстановлении сотрудничества в области безопасности, поскольку после выхода из состава блока Соединённое Королевство стало «менее спокойным и защищённым», сообщает The Independent.

По данным газеты, в опубликованном недавно докладе, составленном по заказу CEF бывшим главой Совета адвокатов Великобритании Гаем Мэнсфилдом, говорится, что сопартиец руководителей организации и премьер-министр страны Борис Джонсон «не поставил перед собой достаточно амбициозных целей», в результате чего соглашение о брексите, заключенное между Лондоном и Брюсселем, закрыло для британцев доступ к важнейшим базам данным европейских правоохранительных органов, включая записи о фактах хищения персональных данных, а также списки разыскиваемых преступников. По мнению составителя доклада, в связи с тем что Великобритания теперь исключена из системы европейских ордеров на арест, ЕС больше не будет экстрадировать в страну некоторых преступников, а так как Лондон к тому же вышел из состава Европола, его международное влияние ослабнет, приводит слова Мэнсфилда обозреватель The Independent.

«Ясно, что мы потеряли важные инструменты для борьбы с преступностью, — пишет Мэнсфилд в докладе. — В этом деле ключевое значение имеет скорость, и утрата доступа к важным базам данных в реальном времени обернётся для нас в плане решения вопросов, связанных с международной организованной преступностью, серьёзными последствиями».

По мнению составителя документа, британское правительство сумело сохранить доступ лишь к базе данных пассажиров авиарейсов PNR и Европейской системе уголовных материалов ECRIS — и хотя правительство подало подобные условия публике как дипломатический «успех», на деле достижением это не назовёшь. «Я не хотел бы, чтобы Великобритания стала менее спокойной или защищённой страной из-за того, что изменился характер наших отношений с ЕС. Речь не о суверенитете, не о торговле и не о пошлинах, речь о безопасности, а я, будучи консерватором, убеждён, что безопасность Великобритании и её граждан должна всегда идти на первом месте», — цитирует Мэнсфилда The Independent.

В свою очередь, лидер CEF Дэвид Лидингтон, который занимал ряд постов в правительстве экс-премьера Терезы Мэй, заявил: «Современные преступники свободно пересекают национальные границы, и наши системы обеспечения безопасности должны этот факт отражать. Великобритания и Евросоюз должны срочно провести переговоры, чтобы укрепить сотрудничество в области безопасности». А коллега Лидингтона Доминик Грив прокомментировал ситуацию так: «С каждым минувшим днём проблемы накапливаются, ведь органы теперь работают медленнее и меньше сотрудничают с коллегами в Европе. Наше правительство не может просто сидеть и надеяться на лучшее, скрестив пальцы».

Как отмечает обозреватель The Independent, Джонсон попал под огонь критики со стороны сопартийцев из-за того, что в отличие от своей предшественницы Мэй решил в рамках прошлогодних переговоров об условиях брексита не заключать отдельного соглашения о сотрудничестве в области безопасности.

Поскольку Великобритания в числе прочего потеряла доступ к базе данных подозреваемых в террористической деятельности или участии в организованных преступных группировках SIS II, которую британская полиция в одном только 2019 году просматривала 603 млн раз, теперь правоохранительным органам страны придётся всякий раз подавать официальный запрос на получение информации, что будет занимать значительно больше времени, разъясняет автор статьи. Кроме того, Соединённому Королевству пришлось пожертвовать возможностью инициировать совместные расследования через Европол и Евроюст, а страны — члены ЕС отныне не обязаны экстрадировать в Великобританию своих граждан, подчёркивает журналист.

В CEF в прошлом месяце пообещали, что надавят на Джонсона, с тем чтобы он попытался пересмотреть отдельные положения соглашения с ЕС о брексите, поскольку в нынешнем варианте оно не только вызывает опасения по поводу безопасности, но и оборачивается «неразберихой» для экспортёров и деятелей культуры. Впрочем, премьер пока никаких намерений возвращаться за стол переговор не выказывал, а вариант соглашения, которого он добился, называет «фантастическим».