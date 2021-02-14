Guardian: брексит ударит по Великобритании в четыре раза сильнее, чем по ЕС

Европейская комиссия оценила ущерб для экономик Великобритании и ЕС от брексита, посчитав, что его урон для Брюсселя будет не столь значительным, как для Лондона, пишет The Guardian. Ожидается, к концу 2022 года ВВП Великобритании будет на 2,25% меньше по сравнению с тем, что могло бы быть, сохрани страна членство в ЕС.

Экономика Великобритании пострадает от брексита в четыре раза сильнее, чем экономика Евросоюза, сообщает The Guardian со ссылкой на прогноз, обнародованный Европейской комиссией.

Через месяц после брексита в Еврокомиссии заявили, что выход Великобритании из ЕС на условиях, согласованных правительством премьер-министра Бориса Джонсона, к концу 2022 года приведёт к падению ВВП страны на 2,25% по сравнению с тем уровнем, на который Соединённое Королевство претендовало бы, оставшись членом блока. При этом, как ожидается, ВВП Евросоюза упадёт лишь на 0,5%.

В Еврокомиссии отметили, что подписанное в декабре торговое соглашение с Брюсселем позволило Лондону избежать ещё более значительного ущерба, однако после брексита для торговли всё же появились существенные барьеры, которые отразятся на британской экономике.

«Несмотря на то что соглашение о свободной торговле между ЕС и Великобританией улучшает ситуацию по сравнению с его отсутствием, оно и близко не может соответствовать преимуществам торговых отношений, которые предоставляет членство в ЕС», — гласит заявление.

Так, по оценкам Еврокомиссии, «потрясения, вызванные резким изменением условий торговли» с момента вступления в силу торговой сделки Лондона и Брюсселя сравнимы с налогом на импорт продукции в размере 10,9% для ЕС и 8,5% для Великобритании. Тем не менее сделка всё же сократила экономический ущерб для ЕС на треть, а для Великобритании на четверть по сравнению с отсутствием сделки и возвращением к торговле на условиях Всемирной торговой организации.

Еврокомиссия также прогнозирует постепенное восстановление экономики союза, пострадавшей от кризиса, вызванного пандемией коронавируса, в связи с началом вакцинации от COVID-19. Согласно прогнозу, в 2021 году экономика ЕС вырастет на 3,7% , а в 2022 году — на 3,9%. Таким образом, к докризисному уровню экономика блока вернётся уже в 2022 году, хотя на восстановление у некоторых стран ЕС уйдёт больше времени, чем у других.

Ожидается, что наибольшее время на экономическое восстановление потребуется Италии и Испании, так как эти страны в большей степени зависят от туризма, который серьёзно пострадал за время пандемии.

По оценкам Банка Англии, в 2021 году ВВП Великобритании вырастет на 5%, а в 2022 году — на 7,25%. При этом к докризисному уровню экономика страны вернётся уже к концу этого года. Как отмечает The Guardian, британская экономика восстановится быстрее европейской благодаря тому, что Соединённое Королевство одним из первых в мире приступило к вакцинации населения от коронавируса.