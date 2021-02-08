CNN: брексит создал риски для хрупкой политической стабильности Северной Ирландии

Недавний конфликт между Брюсселем и Лондоном по поводу поставок вакцин в Великобританию через Северную Ирландию стал показательным случаем негативных последствий брексита, пишет CNN. Хотя в этом случае из-за негодования британцев и ирландцев Евросоюз быстро пошёл на попятный, однако ситуация продемонстрировала, что недавний выход Британии из ЕС уже угрожает хрупкой политической стабильности Северной Ирландии.

Брекситу всего несколько недель, но он уже угрожает хрупкой политической стабильности в Северной Ирландии, пишет CNN.



Негативные последствия от брексита по вопросу этого региона уже наступили. Они, как пишет издание, «пришли через боковую дверь», которую Европейский союз опрометчиво открыл на прошлой неделе, когда угрожал привести в действие самую спорную часть сделки о брексите, касающуюся Северной Ирландии.



В частности, Еврокоммисия объявила о том, что может применить положение о введении контроля над экспортом в Северную Ирландию, — которая, в отличие от материковой Великобритании, остаётся частью единого рынка, — чтобы предотвратить вывоз вакцин из Ирландии в Британию через эту британскую территорию острова.



Однако прошло всего несколько часов, и Брюссель отказался от своей угрозы на фоне яростных протестов британцев и ирландцев.



Между тем ущерб был уже нанесён.



Первый министр Северной Ирландии Арлин Фостер, выступавшая в поддержку брексита, отреагировала на случившееся предсказуемо холодно.



«Это невероятно враждебный и агрессивный акт со стороны Европейского союза», — заявила она.



Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пригрозил помешать таможенным проверкам на товары, поступающие в Северную Ирландию из остальной части Соединённого Королевства, рискуя тем самым ещё больше подорвать торговую сделку с Брюсселем, о которой он с большим трудом договорился менее двух месяцев назад. Этот шаг Джонсона ещё больше бы усилил напряжённость в самой Северной Ирландии, считает CNN.



В рамках сделки по брекситу успешные договорённости по этой части Соединённого Королевства всегда были шаткой перспективой, подчёркивается в статье. Было неизбежно, что кто-то будет недоволен, и возникнет необходимость поумерить ожидания.



Риск для Северной Ирландии сейчас состоит в том, что Джонсон держит открытой дверь, которую глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен так небрежно приоткрыла, и впускает тем сама «опасный сквозняк национализма».



«Было бы пугающей иронией, если бы спор из-за вакцин стал катализатором, который погрузил бы Северную Ирландию в ещё большую нестабильность и создал бы угрозу для возвращение былого насилия в регион», — пишет CNN.