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Guardian: брексит и «заискивание» перед Трампом — экс-посол объяснил, почему Лондону будет непросто поладить с Байденом

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Американо-британским отношениям нужна перезагрузка, но добиться её будет непросто. Такое мнение в интервью The Guardian высказал бывший посол Соединённого Королевства в Вашингтоне Питер Уэстмакотт. По его словам, в администрации Джо Байдена продолжают считать брексит ошибкой и хорошо помнят об «излишней близости» правительств Мэй и Джонсона к Трампу.
Guardian: брексит и «заискивание» перед Трампом — экс-посол объяснил, почему Лондону будет непросто поладить с Байденом
Reuters

За последние четыре года премьер-министры Соединённого Королевства «отсутствовали» на мировой арене и «слишком сблизились» с Дональдом Трампом. Такую точку зрения в интервью The Guardian озвучил бывший посол Великобритании в Вашингтоне Питер Уэстмакотт.

Он служил в США с 2012-го до 2016 год и знает многих членов внешнеполитической команды Джо Байдена, которые ранее работали с Бараком Обамой. На его взгляд, с началом правления новой администрации у Лондона появляется шанс перезагрузить отношения с американскими властями, но для этого ему придётся постараться.
 
Уэстмакотт утверждает, что алгоритм британской внешней политики был подорван в годы правления Трампа. «Первый инстинкт Великобритании, особенно когда она не знает, что делать,  спросить у американцев. Но это было почти невозможно, когда политика США определялась утренними твитами», — говорит он.
 
«Кроме того, возникали огромные пробелы в администрации Трампа, потому что вакансии не заполнялись, люди увольнялись сами или были уволены, в результате чего Британии не с кем было иметь дело, — отмечает дипломат. — Ужасно много политических решений Запада принимались автоматически, и это означало, что брешь заполнялась теми, кто имел возможность пользоваться подвернувшимся случаем».
 
Желание заключить торговую сделку с США после брексита повлияло на внешнюю политику Великобритании. Особенно на Ближнем Востоке, отмечает Уэстмакотт, проработавший в Министерстве иностранных дел 40 лет.
 
«Обещания Трампа о том, что после брексита Великобритания немедленно получит выгоду от нового грандиозного соглашения о свободной торговле с Соединёнными Штатами, были просто журавлём в небе. Но они побудили Терезу Мэй и её преемника Бориса Джонсона уделить первоочередное внимание согласованию британской политики с политикой администрации Трампа», — подчёркивает экс-посол в своих новых мемуарах «Это называется дипломатия».
 
По словам Уэстмакотта, ещё до прихода Трампа к власти правительство Мэй отвернулось от инициатив мирного урегулирования на Ближнем Востоке, которые были разработаны в тесном партнёрстве с Великобританией. Более того, в ООН страна поддержал американский проект резолюции по конфликту в Йемене, возложив всю ответственность на Иран и хуситов, но ни словом не обмолвившись о страданиях мирного населения из-за авианалётов ВВС ОАЭ и Саудовской Аравии.
 
По мнению Уэстмакотта, перезагрузка американо-британских отношений будет непростой. В администрации Байдена, в которой работают многие его знакомые по администрации Обамы, убеждены, что брексит «является ошибкой и не соответствует интересам Америки». «Кроме того, они не забыли некоторые из наиболее ярких формулировок, которые Джонсон использовал в отношении некоторых политиков-демократов. Они не забыли заискивания перед Дональдом Трампом», — сказал он в интервью The Guardian.
 
Уэстмакотт считает, что недавний телефонный разговор между Джонсоном и Байденом — это «хорошее начало». «Но Британия должна проявить себя. Ей необходимо внести свой вклад в решение проблем, которые волнуют США», — добавляет он.
 
В частности, Лондон может помочь Вашингтону в вопросе ядерной сделки с Ираном и йеменским конфликтом. Британия также может сыграть роль в создании многостороннего подхода в отношениях с Китаем, полагает экс-дипломат.
 
 «А что касается России, то по какой-то причине Трамп благоговел перед Путиным и не был готов противостоять ему. Байден, напротив, видит в нём угрозу демократии из-за кибератак и тому подобного, и в этом у нас есть бесценный опыт. С помощью НАТО нам удастся показать, что британцы могут предложить что-то серьёзное с точки зрения настройки надёжной стратегии безопасности», — рассуждает Уэстмакотт.
 
Он советует Джонсону не провоцировать ЕС и не пытаться нарушить работу блока. Ведь такие недружелюбные отношения между Лондоном и Брюсселем не соответствуют ожиданиям команды Байдена и не пойдут на пользу интересам самой Британии, уверен дипломат.
 
Он считает, что недавнее «совместное отсутствие» США и Великобритании на мировой сцене совпало не только с подъёмом Китая, но и с осознанием того, что экономическая мощь страны не ведёт к её политическому и социальному преобразованию. «Нам нужно ещё раз подумать и заставить их (китайские власти. — ИноТВ) понять, что они должны играть по тем же правилам, что и мы. У них определённо очень большой интерес к выживанию западной экономики, над которой они хотят господствовать. В их распоряжении долги США на триллионы долларов, и они не хотят разрушать Запад так, как это делает Путин», — утверждает Уэстмакотт.
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Guardian Великобритания Европа
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