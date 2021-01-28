DT: Лондон заинтересовало предложение США по расширению «азиатского НАТО» для сдерживания Китая

Новый «координатор по Азии» в администрации Джо Байдена Курт Кэмпбелл, известный своей воинственной позицией по отношению к Пекину, высказался за расширение «азиатского НАТО», группы QUAD, в которой сейчас состоят США, Австралия, Индия и Япония. Как сообщает The Daily Telegraph, хотя официально Великобритания никаких приглашений не получала, она может быть заинтересована в такой коалиции, поскольку разделяет с Америкой опасения по поводу «авантюризма» КНР.

Недавно один из ведущих американских экспертов по Индо-Тихоокеанскому региону Курт Кэмпбелл, назначенный в администрации президента Джо Байдена на новый пост «координатора по Азии», выступил с предложением расширить QUAD (Quadrilateral Security Dialogue), четырёхсторонний диалог по обеспечению безопасности. Сейчас в нём состоят США, Австралия, Индия и Япония, и организацию нередко называют «азиатским НАТО», пишет The Daily Telegraph.

Расширение группы необходимо для более эффективного сдерживания «пекинского авантюризма». И, как сообщил журнал Spectator, Великобритания не прочь присоединиться к коалиции — это не отрицают и источники в правительстве.

Хотя пока, как предполагают СМИ, Лондон не получал никаких официальных приглашений от QUAD, британский премьер-министр Борис Джонсон указывает на сходство между внешней политикой своей страны и принципами, обозначенными новым американским лидером.

Как объясняет издание, Кэмпбелл известен своим воинственным настроем по отношению к Китаю. Этот человек стоит за программой «разворота к Азии» 2012 года при администрации Барака Обамы. В своей статье для журнала Foreign Affairs под названием «Как Америка может способствовать укреплению порядка в Азии» Кэмпбелл поддержал предложение Великобритании расширить G7 и вместо неё создать группу мировых демократий D10. Борис Джонсон уже пригласил Австралию, Индию и Южную Корею на июньский саммит «Большой семёрки» в Корнуолле, на котором, как ожидается, будет оформлено постоянное членство этих стран в группе.

По словам Кэмпбелла, «демократическая десятка» будет в первую очерердь заниматься вопросами торговли, технологий, цепей поставок и международных стандартов. «А другие коалиции могли бы сфокусироваться на военном сдерживании путём расширения так называемого QUAD, в который сейчас входят Австралия, Индия, Япония и США, а также на инвестировании в инфраструктуру путём сотрудничества с Японией и Индией и на правах человека посредством двух десятков государств, которые раскритиковали Пекин за концентрационные лагеря в Синьцзяне и его нападки на гонконгскую автономию», — утверждает американский эксперт.

Кэмпбелл считает, что такие объединения должны «в некоторых случаях уравновесить расстановку сил, в других — способствовать достижению консенсуса по важным вопросам, касающимся регионального порядка, а также направить сигнал, что для текущего курса Китая есть некоторые риски».

Наблюдатели полагают, что Великобритания может быть заинтересована в присоединении к потенциальной коалиции, защищающей права человека, а также QUAD. В целом возвращение США к многостороннему формату во внешней политике при Байдене после «изоляционистских наклонностей и непредсказуемых манёвров» администрации Дональда Трампа принесло определённое облегчение британским дипломатам.

The Daily Telegraph обращает внимание, что в среду 27 января министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб провёл телефонную беседу со своим американским коллегой Энтони Блинкеном, вступившим в должность днём ранее. Как отметил представитель британского МИД, Рааб поздравил Блинкена с назначением и обсудил с ним «возможности совместной работы по общим направлениям, укрепления демократических ценностей по всему миру и усиления союза между двумя странами». Кроме того, Рааб и Блинкен коснулись темы «дестабилизирующего поведения Ирана» и «сотрудничества с целью сподвигнуть Китай следовать его международным обязательствам».

Блинкен назвал отношения с Китаем, «пожалуй, самыми важными» для США. В ходе своей первой пресс-конференции госсекретарь указал на сферы, в которых Вашингтон и Пекин могли бы работать вместе, и заявил, что это «в общих интересах» обеих стран. При этом Блинкен также добавил, что, на его взгляд, Китай совершил «геноцид» в отношении уйгурских мусульман и что отношения между США и КНР «приобретают всё более противоборствующий характер».