Обозреватель Space News придумал, как принудить Россию и Китай к миру в космосе

В мире сейчас идёт дискуссия о том, какие правила должны быть созданы для взаимодействия стран в космосе. Автор статьи в Space News предлагает западным странам создать свой отдельный режим регулирования этой сферы со своими отдельными зонами безопасности, сделать его привлекательным экономически, так чтобы Россия и Китай сами захотели в него войти.

В США приняли программу, в соответствии с которой на сферу управления передвижениями в космосе будет выделено $10 млн. И теперь прежде всего Штатам нужно понять, какой подход взять на вооружение в международном регулировании этой деятельности, пишет Space News.

По словам автора статьи, на данный момент Россия и Китай могут пользоваться всеми достижениями нынешнего режима, но сохраняют способность угрожать американским спутникам в случае войны. Вместо этого Штатам нужно сделать так, чтобы перспектива работы на западном космическом рынке побудила Китай и Россию войти в такой режим, который обеспечивал бы не только процветание, но и мир для всех стран.

В рамках ООН есть Комитет по мирному использованию космического пространства, который занимается подобными вопросами. В 2018 году там опубликовали 21 руководство по правилам взаимодействия в космосе.

Одна из ключевых проблем — как избежать столкновений между работающими спутниками и космическим мусором. Для этого нужно убирать с орбиты отработавшие свой срок объекты. Это можно сделать с помощью кораблей-роботов, которые смогут также заниматься ремонтом, дозаправкой, улучшением и перемещением работающих объектов на орбите. Но проблема в том, что такие роботы можно использовать во вред: если они могут взаимодействовать с объектом во благо, то могут и разрушить его или сдвинуть с орбиты. Причём нельзя ни запретить использование таких роботов в целом, ни ограничить их приближение к другим объектам.

Как пишет автор статьи, страны в рамках ООН пытались принять правила об ответственном поведении в космосе, но он отмечает, что Россия и Китай выступают против этого. По словам автора статьи, они видят в таких роботах «золотую возможность» для своих военных потенциалов: при нынешних правилах они могут замаскировать своё противоспутниковое оружие как технологии двойного назначения и испытывать его на собственных спутниках. И в дальнейшем они смогут безнаказанно наносить удар по чужим спутникам, что скажется на состоянии сил Запада и на земле, и в космосе. Пока в этом комитете ООН правит правило консенсуса, Россия и Китай будут противостоять любым новым нормам, которые могут им помешать, пишет автор статьи.

Так что переговоров в рамках ООН недостаточно, настаивает обозреватель издания. Он предлагает США параллельно вырабатывать западный режим использования космоса, который приняли бы западные страны. И они бы создали особые зоны и ответственных за охрану этих зон. Автор статьи настаивает, что если отдельные детали в отношении этих зон можно обсуждать, то само их существование должно быть точно закреплено.

Россия и Китай, конечно, будут против такого, признаёт автор. Но западный механизм регулирования деятельности в космосе будет обеспечивать мир и процветание всем странам, и это привлечёт к нему последователей. Россия и Китай тоже смогут вести дела с западными странами, но тогда они должны будут и следовать их правилам. То есть они не смогут проникать в зоны самообороны Запада без предварительного согласия.

Так что, полагает автор статьи, у России и Китая будет два варианта. Либо они откажутся от участия в западном рынке и будут жаловаться на западные правила, но без толку. И тогда они всё равно не смогут угрожать западным спутникам. Либо же поймут, что больше не могут угрожать Западу, и захотят вступить в выгодный западный рынок. Запад от такого присоединения России и Китая тоже выиграет — у космических фирм будет больше конкуренции. А дальше уже западный режим и международный сольются как идентичные.

Вся эта стратегия основана на том, что ни одна страна не должны использовать космос для того, чтобы угрожать другой стране, напоминает автор статьи в Space News.