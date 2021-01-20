DE: Чао, Галилео — британцев лишили доступа к данным спутниковой системы навигации ЕС несмотря на огромный вклад в её развитие

Власти Евросоюза приняли решение о том, что данные особо высокоточного компонента спутниковой системы навигации «Галилео» — службы PRS, предназначенной в первую очередь для военных и спецслужб — будут предоставляться только странам — членам блока, сообщает Daily Express. Как подчёркивается в материале издания, это значит, что Великобритания сможет пользоваться службой только в том случае, если заплатит за него на общих основаниях — даже несмотря на то, что Лондон сыграл ключевую роль в развитии «Галилео».

Великобритания потеряла доступ к одному из ключевых компонентов европейской спутниковой системы навигации «Галилео» — так называемой «Правительственной службе» (Public Regulated Service или PRS), которая после окончательного развёртывания в 2026 году будет использоваться государственными ведомствами, вооружёнными силами и аварийно-спасательными организациями стран ЕС, пишет британский таблоид Daily Express.

Как уточняется в материале издания, Брюссель решил, что служба PRS будет доступной только для государств — членов Евросоюза, а значит Лондон, который в этом году окончательно оформил выход из состава блока, не сможет ей пользоваться — даже несмотря на то, что обеспечил для проекта «Галилео» «и мозг, и сердце».

По данным DE, руководство Европейского космического агентства (ЕКА) на прошлой неделе подтвердило, что британская компания Surrey Satellite Technology Limited (SSTL) поставила в Европу последний из навигационных спутников, сборкой которых она занималась. Между тем, из-за того, что Великобритания отныне имеет в рамках проектов ЕС статус «стороннего лица», британские компании больше не смогут участвовать в них на таком же уровне, как раньше, подчёркивает обозреватель газеты.

«За 15 лет своего участия в программе «Галилео» SSTL сыграла в ней ключевую роль, — напоминает журналист. — Она не только сконструировала все 34 навигационных спутника, необходимых для полного развёртывания системы, но и создала аппарат, с которого начался весь проект «Галилео». Этот спутник, названный Giove-A и запущенный на орбиту в 2005 году, стал первопроходцем, испытав для ЕС все важнейшие радиочастоты — а без этих радиочастот не было бы и «Галилео».

Как отмечается в материале Daily Express, Великобритания вложила в создание «Галилео», общая стоимость которой оценивается в £10 млрд, около £1,2 млрд — и, как заявил в беседе с корреспондентом издания председатель комитета британского парламента по космической отрасли Дэвид Моррис, теперь эти средства Лондон «потерял вместе с программой». «В будущем любые доходы от «Галилео» будут направляться в европейские компании, а для нас эти доходы утеряны», — цитирует чиновника таблоид.

Хотя правительство экс-премьер-министра Великобритании Терезы Мэй выдвигало предложение о создании отдельной британской навигационной системы, нынешние власти страны рассматривают альтернативные подходы к развёртыванию собственной спутниковой группировки, пишет DE. Наиболее перспективным вариантом британские чиновники на данный момент считают развитие OneWeb — проекта низкоорбитального спутникового интернета, который выкупило и спасло таким образом от банкротства британское правительство совместно с индийской компанией Bharti Global, упоминает издание.

По информации газеты, хотя OneWeb изначально проектировался именно для обеспечения спутникового интернет-покрытия формата 4G — а затем и 5G — в труднодоступных районах планеты, в британском правительстве считают, что у проекта есть огромный потенциал для развития, в том числе и в качестве спутниковой системы навигации. Кроме того, чиновники убеждены, что со временем проект может помочь Великобритании привлечь внимание ЕС и расширить сотрудничество с ним в космосе — к примеру, получив доступ к «Галилео» в обмен на предоставление данных собственных спутников.

По данным Daily Express, OneWeb недавно вновь перешла расширению своей спутниковой группировки, которая на данный момент насчитывает уже более 100 аппаратов; в ходе последнего запуска российская ракета «Союз», взлетевшая с космодрома «Восточный», вывела на орбиту 36 спутников проекта. Как заявили в компании, благодаря такому прорыву она сможет уже в 2021 году предложить свои услуги пользователям в Великобритании, американской Аляске, Северной Европе, Гренландии, Исландии, Северном Ледовитом океане и Канаде, а к 2022-му — обеспечить глобальное покрытие. Между тем, такое активное развитие OneWeb по сути сделало из Великобритании прямого конкурента для проекта предпринимателя Илона Маска Starlink, группировка которого насчитывает уже 500 аппаратов. Система OneWeb при полном развёртывании будет включать 648 спутников, упоминает DE.

«SSTL у нас выкупил Airbus, и проектно-конструкторское «сердце» компании было перемещено во французскую Тулузу, — прокомментировал ситуацию в космической отрасли Великобритании Дэвид Моррис. — Соединённому Королевству нужно проявить значительно больше усердия в деле защиты и обеспечения своих интересов в космосе. Да, страна теперь владеет половиной OneWeb, но та же компания Inmarsat, акции которой когда-то котировались на Лондонской бирже, была преобразована в частное предприятие, и теперь принадлежит индвивидуальным инвесторам и канадским пенсионным фондам».

«Мы, конечно, могли бы получить разрешение на использование «Галилео» на платной основе, как это уже сделали Норвегия и США. Но я совершенно не понимаю, чем руководствовалась команда госпожи Мэй, принимая решение о выходе из проекта», — посетовал чиновник.

Вместе с тем, Великобритании и ЕС всё же удалось достичь принципиальной договорённости о том, что они продолжат сотрудничество в рамках программы «Коперник» — ещё одного масштабного космического проекта Брюсселя, предполагающего создание спутниковой группировки для наблюдения за Землёй, сообщает Daily Express. Как пишет газета, о конкретных условиях участия Лондона стороны договорятся в ближайшие недели, но известно, что для полного доступа к «Копернику» и получения возможности участвовать в тендерах в рамках программы британцам придётся заплатить взнос в размере £710 млн в течение семи лет.