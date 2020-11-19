DT: из-за безответственных действий России и Китая в космосе Британии грозят потери в £1 млрд в день
Как заявил главный маршал авиации и начальник штаба ВВС Великобритании Майк Уигстон, агрессивная деятельность таких стран, как Россия и Китай, «угрожает мирному использованию космоса» и может привести к тому, что некоторые части низкой околоземной орбиты станут «полностью непригодными для использования».
Глава Королевских ВВС выступил с предупреждением по поводу «оружия направленной энергии», которое может ослепить датчики или повредить спутники так, что те сойдут со стабильной орбиты и сгорят в атмосфере Земли при падении.
Он раскритиковал Китай за разработку противоспутниковых ракет прямого запуска, которые могут стартовать с земли для уничтожения спутников на орбите.
В 2007 году Поднебесная уничтожила с помощью ракеты метеорологический спутник, в результате чего за один раз образовалось более 3 тыс. обломков размером не менее 10 см, то есть около 10% от текущего объёма всего космического мусора на низкой околоземной орбите.
«Если учесть, что количество объектов такого и более крупных размеров составляет примерно 22 тысячи, то это одно безответственное действие привело к появлению значительной части от нынешнего общего количества обломков на орбите, — отметил Уигстон. — Повышенная плотность мусора может поспособствовать тому, что на низкой околоземной орбите будет достигнут порог, который может запустить цепную реакцию последующих столкновений — эффект Кесслера. В результате некоторые части космического пространства станут полностью непригодными для использования».
«Но я не сомневаюсь, что он очень быстро перейдёт в космос, и он может быть даже выигран или проигран в космосе», — подчеркнул Уигстон.
Выступая на виртуальной конференции по вопросам космической обороны, другие руководители британских вооружённых сил призвали к дальнейшей разработке правил, регулирующих деятельность в космосе.