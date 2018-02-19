Американский эксперт: США сами превращают космос в поле боя, но винят Россию и Китай Директор планирования программ фонда «За безопасный мир» Брайан Уиден считает, что США в некоторой степени сами несут ответственность за милитаризацию космоса, в которой на этой неделе американская разведка обвинила Россию и Китай, пишет Space.com. По его словам, Россия в вопросе космического вооружения исходит из желания не допустить использование космоса со стороны США в случае возможного вооружённого конфликта. 19 февраля 2018 Space.com

Space.com: Пенс предсказал американцам возвращение на Луну и полёт на Марс Вице-президент США Майк Пенс приветствовал новый выпуск астронавтов NASA, пообещав им, что «Америка больше никогда и никому не уступит первенство в исследовании космического пространства, инновациях и технологиях». Как сообщает space.com, политик также предсказал астронавтам полёт на Марс и возвращение Америки на Луну. 8 июня 2017 Space.com

Space.com: Россия и США намерены вместе раскрыть загадки Венеры Российское космическое агентство и NASA разрабатывают совместную программу по исследованию Венеры, пишет портал Space. Учёные надеются, что эта миссия поможет им пролить свет на тайны «невыносимо горячей планеты» и ответить на вопрос, существует ли жизнь в её атмосфере. 18 января 2017 Space.com

Space.com: «Федерация» стартовала в космос, но пока в виде игрушки Экипаж космического корабля «Союз МС-02» в качестве индикатора невесомости и талисмана взял с собой модель «Федерации» – космического корабля нового поколения, который придет на смену «Союзу», пишет интернет-портал space.com. Традиция подвешивать в кабине небольшую игрушку, которая начинает парить, когда корабль достигает орбиты, идет с первого полета человека в космос в 1961 году. 19 октября 2016 Space.com

Российские космонавты установили новый рекорд в открытом космосе Федор Юрчихин и Александр Мисуркин из экипажа МКС побили рекорд пребывания в открытом космосе в российских скафандрах, пишет Space.com. Изначально планировалось, что технические работы будут длиться 6,5 часов, однако все шло гладко, и ЦУП принял решение продлить выполнение поставленных задач. 18 августа 2013 Space.com