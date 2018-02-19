Space.com
Американский эксперт: США сами превращают космос в поле боя, но винят Россию и Китай
Директор планирования программ фонда «За безопасный мир» Брайан Уиден считает, что США в некоторой степени сами несут ответственность за милитаризацию космоса, в которой на этой неделе американская разведка обвинила Россию и Китай, пишет Space.com. По его словам, Россия в вопросе космического вооружения исходит из желания не допустить использование космоса со стороны США в случае возможного вооружённого конфликта.
Space.com: Пенс предсказал американцам возвращение на Луну и полёт на Марс
Вице-президент США Майк Пенс приветствовал новый выпуск астронавтов NASA, пообещав им, что «Америка больше никогда и никому не уступит первенство в исследовании космического пространства, инновациях и технологиях». Как сообщает space.com, политик также предсказал астронавтам полёт на Марс и возвращение Америки на Луну.
Space.com: Россия и США намерены вместе раскрыть загадки Венеры
Российское космическое агентство и NASA разрабатывают совместную программу по исследованию Венеры, пишет портал Space. Учёные надеются, что эта миссия поможет им пролить свет на тайны «невыносимо горячей планеты» и ответить на вопрос, существует ли жизнь в её атмосфере.
Space.com: «Федерация» стартовала в космос, но пока в виде игрушки
Экипаж космического корабля «Союз МС-02» в качестве индикатора невесомости и талисмана взял с собой модель «Федерации» – космического корабля нового поколения, который придет на смену «Союзу», пишет интернет-портал space.com. Традиция подвешивать в кабине небольшую игрушку, которая начинает парить, когда корабль достигает орбиты, идет с первого полета человека в космос в 1961 году.
Российские космонавты установили новый рекорд в открытом космосе
Федор Юрчихин и Александр Мисуркин из экипажа МКС побили рекорд пребывания в открытом космосе в российских скафандрах, пишет Space.com. Изначально планировалось, что технические работы будут длиться 6,5 часов, однако все шло гладко, и ЦУП принял решение продлить выполнение поставленных задач.
Российские энтузиасты разглядели на Марсе советскую станцию
Житель Санкт-Петербурга Виталий Егоров обнаружил на снимках зонда MRO объект, похожий на советский аппарат «Марс-3», запущенный на Красную планету в 1971 году. Об этом сообщает Space.com. Объект совпадает с советским зондом по форме и размеру, однако окончательные выводы об их идентичности делать пока рано.