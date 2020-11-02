Das Erste: форпост человечества в космосе — МКС отмечает 20-летие

Международная космическая станция отмечает свой юбилей, сообщает немецкий телеканал Das Erste. Уже на протяжении 20 лет, начиная со 2 ноября 2000 года, на МКС постоянно присутствуют люди. За это время там побывало уже много международных экипажей из 21 страны. Команды астронавтов и космонавтов и сейчас продолжают проводить всевозможные исследования в условиях невесомости на станции, которая стала настоящим форпостом человечества в космосе.

МКС отмечает юбилей — форпосту человечества в космосе исполнилось 20 лет, сообщает немецкий телеканал Das Erste. Со 2 ноября 2000 года на Международной космической станции постоянно присутствуют люди. Исследователи превозносят этот многонациональный проект, однако МКС может оставаться в эксплуатации ещё всего лишь несколько лет.

В ясные ночи МКС можно разглядеть на небе невооружённым взглядом: это светящаяся точка, которая совершает облёт планеты за 90 минут. С учётом панелей солнечных батарей эта летающая лаборатория достигает примерно таких же размеров, как футбольное поле, отмечает Das Erste.

20 лет назад к МКС пристыковался шаттл с первым экипажем, которому предстояло остаться в космосе надолго. Он состоял из двоих российских космонавтов и американского астронавта. После них на МКС отправлялось множество международных команд. Для Европейского космического агентства МКС стала «настоящим форпостом человечества». Её работа поддерживается и финансируется совместными усилиями космических агентств США, России, Канады, Японии и Европы.

Среди побывавших на МКС астронавтов и космонавтов из 21 страны за эти два десятка лет были и трое немцев — Томас Райтер, Ханс Шлегель и Александер Герст, подчёркивает немецкий телеканал. Первый и последний из них входили в экипажи, остававшиеся на МКС на протяжении длительного времени, и провели в космосе по несколько месяцев.

Райтер в 2006 году стал первым европейцем, надолго отправившимся в космос. «Жить и работать с другими на МКС — на передовой научного фронта, представляя научную команду на Земле, — это само по себе фантастика, — вспоминает он. — Но получить возможность выйти наружу и работать там, снаружи МКС, это ни с чем не сравнимо. Работы в открытом космосе — это вершина».

Для Райтера его продолжительная миссия на МКС стала уже вторым визитом на космическую станцию. В 1995 году астронавт Европейского космического агентства уже летал на российскую орбитальную станцию «Мир» — одну из построенных в Советском Союзе. Она кружила вокруг Земли с 1986-го по 2001 год.

«Большое отличие по сравнению с «Миром» составляет само пространство, которое имеется в распоряжении там, наверху, — сравнивает немецкий астронавт. — МКС уже намного просторнее, технически современнее и позволяет вести более эффективные исследования. На станции «Мир» везде было очень тесно. Там нам приходилось сначала собирать приборы, которые были необходимы нам для проведения экспериментов, а потом снова разбирать их после окончания работы».

При отсутствии технических проблем МКС может находиться в эксплуатации ещё как минимум десять лет, отмечает Das Erste. Сейчас её будут всё больше использовать в коммерческих целях. Например, в частной промышленности появится возможность проводить эксперименты в условиях невесомости.

При большом числе партнёров в промышленности исследовательские возможности МКС можно использовать оптимально и даже расширить, поясняет астронавт Европейского космического агентства Матиас Маурер, который должен стать следующим немцем на МКС в 2021 году. В то же время Маурер подчёркивает: «Это всегда только дополнение к нынешней программе. Я не думаю, что мы увидим исчезновение классических операторов, то есть космических агентств».

Не позднее 2030 года МКС должна быть выведена из эксплуатации. К тому времени новая космическая станция должна быть уже на подходе — это будет лунная орбитальная станция Lunar Orbital Platform — Gateway. «Это маленькая космическая станция, которую сейчас планирует и строит человечество, — поясняет европейский астронавт Александер Герст. — Она должна вращаться вокруг Луны».

На новой станции, которую также должны будут поддерживать партнёры, участвующие в проекте действующей МКС, люди не будут присутствовать постоянно. Она должна, среди прочего, служить промежуточной станцией для новых, пилотируемых лунных миссий, «своего рода автобусная остановка в космосе», отмечает немецкий телеканал.

Герст рад тому, что запускаются новые проекты, и верит, что за прошедшие годы понимание важности космонавтики возросло: «Я считаю, что сейчас многим людям действительно ясно, что мы делаем там, в космосе: мы исследуем наше космическое окружение и приносим научные знания с собой на Землю, чтобы сделать жизнь здесь, внизу, лучше — например, чтобы исследовать болезни или новые материалы».

Китай в ближайшие годы тоже хочет вывести на орбиту космическую станцию, сообщает Das Erste. В 90-е годы прошлого столетия сотрудничество с Китаем на МКС потерпело крах из-за вето со стороны США.

В то время как международные команды астронавтов хорошо сотрудничали на МКС, внизу, на Земле, до сих пор не утихали споры. Так, во время украинского кризиса в 2014 году США частично приостановили своё сотрудничество с Россией в сфере космонавтики. Однако в эксплуатации МКС не должно быть никаких изменений или сокращений, специально подчеркнули в NASA.

Это, разумеется, было связано с тем, что США на тот момент не могли отправлять астронавтов в космос сами, поясняет немецкий телеканал. Когда американская программа космических шаттлов была закрыта в 2011 году, США оказались зависимы от российских капсул «Союз». Из-за этого бывший тогда вице-премьером Дмитрий Рогозин говорил, что без России Америке пришлось бы отправлять своих астронавтов в космос при помощи батута. Полгода назад, после удавшегося полёта на МКС, совершённого частной американской компанией Space X, её глава Илон Маск ответил на это, что батут работает, отмечает Das Erste.