NTD: российский космонавт советует отправить на МКС политиков — чтобы быстрее договорились

Бывший российский космонавт Михаил Корниенко поделился воспоминаниями о работе на МКС, где он провёл в общей сложности почти полтора года. По его словам, самое сложное во время космической миссии — привыкнуть к полному отсутствию Земли и всего, что с ней связано. В то же время между участниками экспедиций из разных стран никогда не возникает разногласий или политических дебатов, и было бы неплохо перенести эти дружеские международные отношения и на Землю, уверен космонавт.
Второго ноября исполнится 20 лет с тех пор, как на МКС прибыла первая долговременная экспедиция. За это время орбитальная станция приняла на борт более 200 космонавтов и астронавтов.
Россиянин Михаил Корниенко побывал на ней дважды: первый полёт он совершил в 2010 году, второй — пять лет спустя. Последняя миссия длилась 340 дней.
Вместе с Корниенко на МКС прожил год американский астронавт Скотт Келли. Целью программы было изучить возможности человеческого организма во время длительного пребывания в космосе. Российский космонавт, который сейчас уже на пенсии, делится воспоминаниями.
МИХАИЛ КОРНИЕНКО, космонавт: Это просто сложно психологически — находиться долго в замкнутом объёме, без Земли и всего, что связано с Землёй. Это такое, знаете, очень новое чувство, которое известно только космонавтам или астронавтам. Это даже не командировка в другой город или в другую страну, где ностальгия — это отсутствие Земли. И это тяжело, психологически тяжело.
По словам Корниенко, с этим испытанием придётся встречаться и следующим поколениям космонавтов. Особенно трудно придётся тем, кто полетит на Марс, — оттуда Земля даже не видна.
МИХАИЛ КОРНИЕНКО: Хочется посоветовать не бояться ставить перед собой хорошую, красивую цель. И самое главное — уметь этой цели добиваться, понимая то, что цель эта непростая, что идти к ней будет сложно. Но тем не менее препятствия существуют для того, чтобы их преодолевать. Вот если всё это будет в голове уложено, все этапы — тогда человек добьётся своей цели. Ставьте перед собой цель и умейте её добиваться!
Международная космическая станция — это совместный проект 14 стран. Космонавт-ветеран говорит, что политики в космосе не бывает. Участники экспедиций дружат до сих пор. Разногласий между ними как не было, так и нет.
МИХАИЛ КОРНИЕНКО: Почему бы этот опыт не перенести на Землю? Вы знаете, я даже предлагаю зачастую на таких встречах, когда речь касается, очень аккуратненько, нашей политики земной, я говорю: надо послать наших президентов всех, ну хотя бы на месяц, собрать и послать на МКС! Они научатся работать вместе — и все проблемы внизу можно будет таким образом решить.
Михаил Корниенко в общей сложности провёл в космосе более 516 суток. Дважды выходил за борт МКС и пробыл в открытом космическом пространстве 12 часов и 17 минут.
Орбитальная станция эксплуатируется с 1998 года. Срок её работы должен завершиться в 2024-м, также рассматривается возможность продлить его до 2030 года.
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