Euronews: экипаж МКС подготовлен ко всему — и опасается лишь неизведанного

Как рассказали в эфире Euronews астронавты Лука Пармитано и Эндрю Морган, которые находятся сейчас на борту Международной космической станции, космический экипаж подготовлен к любым чрезвычайным ситуациям. И во время полёта они продолжают тренироваться, чтобы обеспечить безопасную и эффективную работу всей команды. По словам Пармитано, единственное, что может напугать космонавтов — это неизвестность.
ЛУКА ПАРМИТАНО, астронавт Европейского космического агентства:Дрю, ещё один вопрос для тебя. Это интересный вопрос!
ЭНДРЮ МОРГАН, астронавт NASA:Чего больше всего боятся астронавты в космосе? На Международной космической станции, несомненно, многое угрожает жизни. Мы отрабатываем некоторые возможные ЧС. Мы находимся в небольшом замкнутом пространстве, поэтому боимся пожара, концентрации отравляющих веществ в воздухе. У нас много промышленных химикатов и веществ, поэтому мы тщательно за ними следим.
Поскольку мы находимся в модулях под давлением, всегда есть вероятность, что давление может упасть. Или что микро-метеорит может пробить дыру, и наш воздух утечёт за борт.
Все эти сценарии мы регулярно тщательно прорабатываем. Но мы не думаем об этом каждый день. Мы знаем, что наша работа опасна, мы прошли специальную тренировку и мы к этому готовы.
Наверное, больше всего мы беспокоимся о том, чтобы не допустить ошибок и не подвести наши космические агентства, наши страны или даже самих себя. Так что мы думаем о том, чтобы просто выполнять свою работу, делать её точно и без ошибок. Мы постоянно заботимся об эффективности и безопасности, чтобы все на борту были в целости и сохранности.
ЛУКА ПАРМИТАНО: Я всегда говорю, что страх — от неведения. Единственное, чего мы боимся — неизвестность. Поэтому вещи, к которым мы готовы, нас не пугают. Бояться можно того, что не знаешь.
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