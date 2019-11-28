Euronews: космонавты рассказали, как выращивают и дегустируют урожай на МКС

Экипаж МКС продолжает разбирать в эфире самые интересные вопросы, которые прислали зрители Euronews. Астронавт Эндрю Морган ответил на вопрос о том, какие пригодные в пищу растения лучше всего растут на борту Международной космической станции, и рассказал, почему дегустация «космического урожая» считается очень важной.
ЭНДРЮ МОРГАН, астронавт NASA:Следующий вопрос на английском, и в нём говорится: «Какие съедобные растения лучше всего растут на МКС?». Это отличный вопрос. Чтобы на него ответить, давайте переведём объектив камеры сюда и покажем некоторые растения, которые мы здесь выращиваем сейчас.
В этом месяце мы выращивали на борту МКС салат-латук под названием Mizuna Mustard Seed. Он растёт достаточно долго, мы уже получили первый урожай и смогли насладиться плодами наших усилий.
У нас есть два набора светильников: красноватые и синеватые. Они нужны, чтобы определить, какой свет лучше всего подходит для выращивания растений в космосе. Мы поливаем эти растения каждый день с помощью системы шприцев. Каждое растение подключено к индивидуальной ирригационной системе, мы каждый день даём ему немного воды.
Когда растения становятся больше и созревают, мы их собираем и съедаем всей командой. Мы это делаем, потому что считаем, что это важно для дальнейшего исследования Луны и Марса. Экипаж должен быть способен производить собственные продукты питания на борту.
Мы также обнаружили, что свежая еда, фрукты и овощи очень важны для нашего психического здоровья.
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