Накануне отправки в космос первого космонавта из ОАЭ англоязычная арабская газета The National вспоминает историю легендарного космического корабля «Союз», который изначально предназначался для полётов на Луну. После череды неудач при возвращении с земной орбиты аппарат претерпел ряд серьёзных модификаций и теперь стал самым надёжным «космическим такси», которое совершило 143 успешных полёта в космос.

Первоначально созданный для полётов на Луну, космический корабль «Союз» стал незаменимым транспортным средством для путешествий на земную орбиту, пишет англоязычная арабская газета The National. Однако появлению этого «космического такси», уже полвека работающего на благо человечества, способствовало идеологическое противостояние между СССР и Соединёнными Штатами.



Как напоминает издание, в годы космической гонки, которая должна была выявить превосходство капитализма или коммунизма, в октябре 1957 года Советский Союз первым запустил в космос созданный руками человека объект. В Музее космонавтики на ВДНХ можно увидеть копию сферического «Спутника» — первого искусственного спутника, облетевшего вокруг Земли. Недалеко под стеклом хранятся чучела двух собак — Белки и Стрелки, которых в 1960 году отправили на орбиту, чтобы понять, сможет ли человек выжить в космосе. К счастью, дворняжки вернулись целыми и невредимыми, прожили остаток жизни на Земле, а одного из щенков Стрелки подарили президенту Джону Кеннеди.



Также в музее хранится капсула «Востока», неотличимая от той, которую использовал Юрий Гагарин, и даже модель «Бурана», чьей разработкой занимались в качестве ответа советского руководства на американский челнок «Спейс шаттл» до развала СССР. Теперь, спустя почти 60 лет, Россия и США сделали космос местом мирного сотрудничества и работают на МКС вместе с астронавтами из 17 стран ради науки. Это стало возможным благодаря российской космической технологии, которая до сих пор исправно служит человечеству.



Первый тестовый полёт «Союза», космического корабля и ракеты, прошёл в ноябре 1966 года, и, как подчёркивает арабская газета, именно на его усовершенствованной модели 25 сентября этого года отправится в космос первый гражданин ОАЭ, майор Хазза аль-Мансури.



Однако самый надёжный космический корабль в мире мог так и не попасть на стартовую площадку: изначально его задумывали для полётов на Луну, но уже к середине 1960-х годов стало ясно, что, скорее всего, СССР проиграет эту гонку американской программе «Аполлон». В конце концов было решено использовать «Союз» в качестве нового поколения высокоманёвренного и многоцелевого транспортного средства, работающего на земной орбите.



Первый неназваный тестовый запуск назначили на ноябрь 1966 года, когда два «Союза», выпущенные за одни сутки, должны были состыковаться в космосе через два дня. Но уже с самого начала всё пошло не так: первый аппарат так нестабильно вёл себя на орбите, что отправку второго отложили. По возвращении в плотные слои атмосферы корабль исчез с радаров в южной части России, возможно, из-за самоуничтожения. Через месяц предприняли вторую попытку — на этот раз ракета даже не взлетела, а взорвалась на земле, что привело к гибели нескольких человек.



Несмотря на неудачи, первый запуск пилотируемого корабля назначили на весну 1967 года. На борту «Союза-1», который вышел на орбиту 23 апреля, находился Владимир Комаров, ставший первым человеком, побывавшим в космосе дважды. Полёт с самого начала проходил с техническими трудностями: одна из двух солнечных панелей не раскрылась, что привело к отключению питания, а автоматическая стабилизирующая система полностью отказала. После 18 витков вокруг Земли космонавту приказали совершить посадку, но уже в атмосфере не раскрылись основной и запасной парашюты. «Союз-1» врезался в землю на скорости 200 км/ч, разрушился и загорелся.



Как отмечает газета, смерть Комарова приостановила советскую космическую программу, и только через полтора года состоялся запуск нового, значительно модифицированного пилотируемого «Союза-3», который провёл стыковку с непилотируемым «Союзом-2». Ещё семь полётов «Союза» прошли без происшествий, включая невероятный тройной старт в октябре 1969 года, когда на орбите в одно время оказалось семь российских космонавтов.



Экипаж «Союза-11» успешно стыковался и перешёл на первую в мире космическую станцию, «Салют-1». Возвращение на Землю 30 июня 1971 года проходило в штатном режиме, однако, когда поисковая группа обнаружила спускаемый аппарат, все три космонавта были мертвы из-за неисправного клапана, который привёл к потере давления в кабине. Через два года в космос отправилась новая модификация «Союза» с двумя космонавтами, одетыми в громоздкие скафандры для предотвращения подобных несчастных случаев. В этот раз миссия продолжалась всего два дня, но стала переломным моментом в судьбе «Союзов».



С 1973 года космические корабли совершили 143 полёта без жертв — впечатляющая цифра и беспрецедентное достижение в истории космоса. На них поднимались в космос представители 25 национальностей, а после завершения американской программы «Спейс Шаттл» в 2011 году «Союз» стал единственным способом попасть на МКС. За 53-летнюю историю корабля его дизайн постоянно менялся, а технологии совершенствовались. Полёт «Союза МС-15» с первым астронавтом из Арабских Эмиратов станет также последним запуском с использованием ракеты-носителя «Союз-ФГ» — его заменят более современным «Союзом-2», который, как предполагает в заключение The National, продолжит и в XXI в. выводить на орбиту испытанный десятилетиями «Союз».