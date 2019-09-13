Sky News: «борьба началась» — Великобритания планирует увеличить число военных спутников на орбите

Во время конференции по безопасности и обороне в Лондоне вице-маршал Королевских ВВС Саймон Рошель заявил о необходимости увеличить число военных спутников Великобритании на орбите из-за опасных сближений с иностранными космическими судами, сообщает Sky News. В этом слова британского военного созвучны речи Трампа на открытии Космического командования, в которой президент подчеркнул важность космических войск для защиты страны от соперников, в частности, Китая и России.

Вице-маршал Королевских ВВС Саймон Рошель заявил, что «борьба началась»: необходимо наращивать присутствие британских военных спутников в космосе, который стал «спорной средой» для нескольких соперничающих стран, пишет Sky News. Выступая на Международном форуме по безопасности и обороне в лондонском Выставочном центре ExCel Centre, Рошель отметил проблему опасного сближения иностранных кораблей на орбите и предложил встроить «защитные возможности» в британские спутники, передаёт издание со ссылкой на издание The I.

Как отмечает информационный сайт, высказывания высокопоставленного военного перекликаются с речью президента Дональда Трампа на недавнем открытии Космического командования, главой которого стал генерал Джон Реймонд. По словам лидера США, этот последний рубеж жизненно важен для защиты Америки, а новое командование займётся обеспечением спутниковой навигацией и коммуникацией находящихся в бою войск и предупреждением запусков ракет из-за границы. Кроме того, президент ждёт одобрения конгресса для своего амбициозного проекта космических сил, которые станут отдельными силами, как армия или флот.

Администрация Трампа сфокусировала внимание на космосе из-за опасений в уязвимости американских спутников (и коммерческих, и военных) перед потенциальным нападением со стороны Китая или России. На настоящий момент у США больше всего военных орбитальных спутников — 830, в то время как у Великобритании всего 54.

По сообщению Sky News, в прошлом году она запустила спутник Carbonite 2, оснащённый полноцветной HD-видеокамерой, — она позволяет получать изображения Земли из космоса, которые используются Королевскими ВВС. Тогда министр обороны заявил, что в конечном итоге британские спутники смогут передавать видео напрямую в кабину реактивных истребителей в режиме реального времени, что улучшит осведомлённость пилотов об обстановке.